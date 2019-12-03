Активист Майдана пожаловался на отношение к нему жителей Германии

Активист Майдана Алексей Яремчук, воевавший в добровольческом нацбатальоне в Донбассе, рассказал о последствиях своего переезда в Германию из Полтавы. По его словам, живущие там родственники отнеслись крайне негативно к его участию в боевых действиях.

По словaм украинцa, у егo отца былo гражданство Германии. Между тем некоторые родные даже перестали общаться с ним из-за его активности на Майдане. Ситуацию, с которой Яремчук столкнулся в ФРГ, он назвал "адом", пишет портал "Корреспондент.net". Сторонников переворота на Украине в Германии оказалось очень мало. По словам активиста, над ним постоянно издевались, обвиняя в нацизме, а однажды словесная перепалка закончилась дракой.

Яремчук подытожил, что европейцы испытывают негатив к Майдану, и призвал помнить об этом всех украинцев, кто хочет мигрировать.

Между тем

Численность населения Украины в 2019 году упала на 177 тысяч человек. Теперь она составляет 41,976 миллиона человек. Уровень зарплат в стране остается на низком уровне и вынуждает ее граждан в качестве трудовых мигрантов искать работу за границей. По различным оценкам, за пределами страны работают от трех до шести миллионов украинцев. О проблеме массового выезда украинцев за границу в поисках заработка особенно активно заговорили после событий 2014 года.