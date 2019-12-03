Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934-го, на этой неделе она отмечает юбилей. Фрейндлих фантастическая, любимая страной актриса - но снималась она при этом не так уж много и свою профессиональную жизнь посвятила театру.

Широкую популярность ей тем не менее принесло кино: роль Людмилы Прокофьевны Калугиной в рязановском "Служебном романе", баронессы в телевизионной "Соломенной шляпке", королевы Анны в "Д"Артаньяне и трех мушкетерах"... Все эти роли уложились в четыре года, с 1974-го по 1978-й, и на исходе семидесятых к ней пришла всесоюзная слава. А театралы узнали ей цену и полюбили гораздо раньше - пожалуй, с 1969-го, с ее чудесного Малыша в спектакле "Малыш и Карлсон" театра Ленсовета, поставленном Норой Рахштейн. Те, кому посчастливилось быть на спектакле, помнят это ощущение полного и абсолютного театрального счастья - подобное случается нечасто и запоминается на всю жизнь.

А еще Алиса Фрейндлих, если можно так сказать, очень петербургская, ленинградская актриса. Фрейндлих трудно представить вне Петербурга-Ленинграда: его театров, его людей и архитектуры. В ее судьбе отразилась судьба города, те трагедии, через которые Ленинград прошел в ХХ веке. Отец - из семьи петербургских немцев: если бы ее молодые родители не расстались и Бруно Фрейндлих не уехал из города, семью могли выслать на край света. Блокада: ребенком, школьницей младших классов, Фрейндлих прошла ее от начала и до конца. И если бы ее бабушка с питерской скрупулезностью не делила крохотную хлебную пайку на много кусочков, чтобы хватило на весь день, судьба Алисы Фрейндлих могла бы сложиться трагически.

Театр преходящее искусство - спектакль может жить десятилетиями, как это было с "Малышом и Карлсоном", но потом от него остается легенда. Легендой стала и работа Фрейндлих в театре имени Ленсовета - Игорь Владимиров собрал первоклассную труппу, его театр соперничал с БДТ. Алиса Фрейндлих стала первой актрисой театра Ленсовета, а потом и женой главного режиссера. Она выделялась в театральном институте, была заметна в театре Комиссаржевской, но теперь актриса нашла своего режиссера - и тот ее полюбил. Игорь Владимиров растил свою первую актрису, создавал ее, заботясь о ней так, как может заботиться о любимой тот, кто намного старше. Это был прекрасный человеческий и профессиональный союз, но в реальной жизни у красивых сказок редко бывает счастливый финал. Кризис в отношениях совпал с внутренним кризисом в театре Ленсовета, и Фрейндлих ушла в БДТ, к Товстоногову, в театр, который многие считали лучшим в СССР.

Михаил Боярский считает Алису Бруновну лучшим сценическим партнером всех времен и народов. Фото: В. Песляк / фотохроника ТАСС.

Вместе с БДТ она прошла постсоветское безвременье, когда возглавивший Большой драматический Кирилл Лавров делал все, что можно, чтобы удержать, спасти театр. Это оказалось непросто - московских денег и московских меценатов, московского внимания властей в Петербурге девяностых годов не было. Но театр остался жив, сохранив зрителей и труппу, и в наши дни обрел новое дыхание. Сейчас Фрейндлих занята в спектаклях режиссеров нового поколения - Могучего, Рыжакова, Вырыпаева. В них она так же хороша, как и в спектаклях Владимирова, и в товстоноговских постановках.

Иногда человек искусства превращается в национальное достояние, важный символ, который олицетворяет то, что много больше человека. Это случилось и с Алисой Фрейндлих: она стала одним из знаков того, что у нас была великая театральная эпоха.

Прямая речь

У Фрейндлих не бывает ошибок

Михаил Боярский, многолетний партнер Фрейндлих на сцене театра Моссовета

...Мастерство и интуиция: если эти качества сочетаются, получается гениальная актриса. Это в полной мере относится к Алисе Фрейндлих: она очень педантична в вопросах профессии, но, сделав все по школе, дает волю интуиции. Это совершенно фантастический человек, прекрасный подсказчик в случае каких-то профессиональных затруднений. Диагноз она ставит мгновенно - и роли, и драматургу, и партнерам. Поэтому у нее практически никогда не бывает ошибок. Наверное, ее может завести не в ту сторону режиссер, и я думаю, что она этого опасается. С театром сегодняшнего направления Фрейндлих не очень дружит. Классическая школа, классический репертуар, то, что было с Владимировым и с Товстоноговым, ей гораздо ближе, чем современная режиссура и драматургия.

Во все времена она идеальна...

При этом она живо интересуется всем, что сейчас происходит в искусстве, ходит по театрам, в курсе всех событий. Но в сегодняшний театр она не очень вписывается - и не слишком этого хочет. Фрейндлих делает одолжение тем, кто занимает ее в спектаклях. И меня удивляет ее фантастическая энергия, то, с каким удовольствием она выходит на сцену. Я на ее месте давно бы все это забросил. Она одна из тех, посмотрев на кого можно понять, какой был у нас театр. И представить то, каким он должен быть.

Я не буду говорить о том, какой она была замечательной вокалисткой. О том, что кино она не очень любит и снималась не так много, как могла бы. О ее потрясающем чувстве юмора и безошибочном чутье...

Много лет назад я видел вас обоих в театре Ленсовета, в "Укрощении строптивой". Какой она партнер на сцене, каково с ней работать?

Михаил Боярский: Я тогда еще только начинал, был в массовке, а она играла главную роль. Но после этого и до конца нашей работы в одном театре я очень часто был ее партнером.

Сценический партнер она идеальный. При помощи своей интуиции и своего понимания ремесла Алиса Фрейндлих может "вытащить" даже того, кто совсем не умеет играть на сцене. Играть для партнера - ее профессиональный принцип. Хотя ее моноспектакли ничуть не хуже, чем постановки с большим количеством действующих лиц.

Менялась ли она как актриса?

Михаил Боярский: Нет, это от лукавого. Если у актера чего-то нет со студенческой скамьи, то это не появится никогда. Фрейндлих изначально была полностью профессионально оснащена, владела любыми жанрами, могла работать с любой драматургией. С возрастом поменялся ее репертуар, молодые роли сменились возрастными, но это никак не отразилось на качестве. Во все времена года она была идеальна. А еще она очень контактна и проста в общении. У нее нет и тени фанаберии, я никогда не видел ее в статусе "звезды". Скромность - одно из самых главных ее качеств, хотя она наверняка понимает масштаб своего таланта. Но это никак не проявлялось в ее отношениях с людьми - будь то рабочий сцены или зарубежная знаменитость. Она очень хорошо воспитана, никогда себе не позволяла лишнего, корректна и вежлива по отношению ко всем.

Одним словом, она очень хороший человек...

Эпизод

Она была похожа на девчонку

Роман Виктюк, режиссер, в спектакле которого играла Алиса Фрейндлих

Фото: РИА Новости.

- Мы на гастролях, играем "Осенние скрипки", старую пьесу драматурга Сургучева, на одну сцену с моими молодыми артистами выходит Алиса Фрейндлих, первая драматическая актриса мира! У нее любовная сцена с Димой Бозиным, она играет стареющую женщину. Герой Бозина ее последнее увлечение.

Ей пора выходить на сцену, а она нервничает: "Я устала. Мне много лет, как я буду играть любовь..." И вдруг звучит Гуно, тут она говорит: "Эта музыка дает мне крылья!" И выбегает из-за кулис. Как она играла! Сцена продолжалась 20 минут, и все это время зал - а в нем было 4000 человек! - сидел не шелохнувшись, буквально не дышал. Когда спектакль закончился, вся сцена была в цветах. Мы старались их обходить, находили свободные места, чтобы не наступить на эти розы. А она стояла на поклонах и была похожа на девчонку...