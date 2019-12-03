Белый дом предложил сканировать лица всех граждан, въезжающих в США

Белый дом намерен в 2020 году издать постановление, которое потребует от представителей таможенной и пограничной служб проводить фотографирование всех лиц, включая самих граждан США, при въезде и выезде из Соединенных Штатов.

Как сообщает Reuters, подобный нормативный акт должен быть выпущен в июле следующего года Министерством внутренней безопасности США. По замыслу его разработчиков, он станет частью более широкой системы для отслеживания лиц (DHS), въезжающих в Соединенные Штаты и выезжающих из страны.

В Белом доме полагают, что сканирование лица поможет бороться с мошенническим использованием американских проездных документов, а также будет способствовать идентификации преступников и лиц, подозреваемых в терроризме.

Таможенная и пограничная службы США, которые задействованы в программе DHS, уже провели пилотные программы, в ходе которых брали отпечатки пальцев у иностранных граждан и делали фотографии. Внутренний аудит, проведенный в 2018 году, выявил технические и эксплуатационные проблемы с распознаванием личностей иностранных граждан в девяти аэропортах США.

Между тем, центр PEW еще в 2006 году провел исследование и выяснил, что 45 процентов иммигрантов в Соединенных Штатах въехали по действующей американской визе, но не покинули страну, когда срок ее действия истек.

Впрочем, предложение о сканировании лиц американских и иностранных граждан уже вызвало волну критики со стороны некоторых сторонников конфиденциальности данных и правозащитников.

По мнению Джея Стэнли, старшего политического аналитика Американского союза гражданских свобод, путешественники, в том числе граждане США, не должны подвергаться всесторонним биометрическим исследованиям, когда они пользуются своим конституционным правом на поездки.

Гражданские лица и общественные организации, по американским законам, имеют срок от 30 до 60 дней, чтобы прокомментировать предлагаемое федеральным ведомством постановление и внести свои предложения. Федеральное агентство, в свою очередь, должно рассмотреть замечания и ответить на них. Процесс может занять много времени.