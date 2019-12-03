Более 800 авиарейсов отменили в США из-за снегопадов

Из-за снегопадов на северо-востоке США задерживается вылет почти шести тысяч рейсов. А 800 - вообще отменили, сообщает CNN.

В международном аэропорту города Баффало самолет Delta Air Lines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Тысячи людей застряли в аэропортах. Добраться до пункта назначения на автомобильном транспорте тоже проблематично, так как из-за обледенения дорог перекрыты многие трассы.

Мощный снежный шторм затронул 15 штатов, в которых проживают 125 миллионов человек. Прогноз синоптиков неутешительный - погода улучшится не раньше понедельника.