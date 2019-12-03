Дачники смогут сообща заказать комплексные кадастровые работы

В ближайшее время в законодательство могут быть внесены изменения, разрешающие садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) заказывать проведение комплексных кадастровых работ.

Олег Валенчук, председатель Союза садоводов России, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Это нужно для того, чтобы снизить стоимость исправления ошибок в правоустанавливающих документах на землю и строения.

Как правило, встречаются технические и реестровые ошибки.

Технические ошибки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки) обычно допускают работники органа регистрации. Такие ошибки встречаются в ФИО садоводов, адресах, по которым расположена недвижимость. Их можно исправить, обратившись в Росреестр.

Все намного сложнее с реестровыми ошибками. Они могут содержаться в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования. Их допускают кадастровые инженеры. И если документы с реестровыми ошибками будут подаваться во время проведения различных сделок, то регистрирующие органы их просто завернут. Проще говоря, люди не смогут оформить свои землю, дом и другие строения в собственность.

Марина Семенова, замглавы Федеральной кадастровой палаты

Наличие недостоверных сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) приводит также к невозможности продать, подарить или обменять дом или землю.

Исправить ошибки сейчас можно только двумя способами: еще раз заказать у кадастрового инженера технический и межевой планы или отстаивать свои права в суде. "Исправление реестровых ошибок - сложный, долгий и дорогостоящий процесс. Только подготовка нового межевого плана обходится в среднем в 10-15 тысяч рублей с участка. Услуги адвоката по таким спорам стоят от 40 тысяч рублей, часто суды назначают экспертизы, а их стоимость, например, в Подмосковье составляет около 50 тысяч рублей. Таким образом, расходы граждан при обращении в суд могут доходить до 90 тысяч и более", - отмечает Олег Валенчук. "Оптимальным решением являются комплексные кадастровые работы: стоимость исправления ошибки снижается в 10 раз и более. Но сегодня заказать их можно только за счет бюджетных средств", - напоминает юрист Союза садоводов России Динара Хакимова. Поэтому Союз садоводов и инициировал внесение изменений в законы о кадастровой деятельности и о государственной регистрации недвижимости. Предлагается разрешить проводить комплексные кадастровые работы за счет внебюджетных средств. То есть их смогут заказывать садоводческие товарищества. Но только при наличии собственного желания граждан.

Сегодня комплексные кадастровые работы, как добавляет Марина Семенова, проводятся для уточнения границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Их заказчиком являются федеральные, местные или муниципальные власти.

Информация о проведении таких работ публикуется в открытых источниках, в том числе на сайтах органов госвласти или местного самоуправления, в течение 10 дней со дня заключения контракта на выполнение работ. Кроме того, о начале проведения работ в конкретном кадастровом квартале, где расположен объект, правообладателя должен известить непосредственный исполнитель - кадастровый инженер - по электронной или обычной почте, при наличии этих сведений в реестре недвижимости.

"После внесения в ЕГРН сведений о земельных участках и местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате проведения комплексных кадастровых работ, у правообладателей таких объектов имущества отпадает необходимость проводить кадастровые работы за свой счет", - отмечает Семенова.

Кроме того, по итогам комплексных кадастровых работ можно немного увеличить площадь используемой земли. Свободно "прирезать" можно до 10% площади соседнего участка (если он свободен и на него никто не претендует).

При желании забрать себе соседний "ничейный" участок придется выкупать его или брать в аренду через торги.

Инструкция

Как оформить в собственность лишние метры

Часто люди, помимо основного участка, который когда-то был куплен, достался от родителей или был выделен в дачном кооперативе, используют дополнительные "сотки", оказавшиеся свободными. О том, какие земли можно "прирезать", а какие - не получится, "Российской газете" рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампред Московской областной Думы Никита Чаплин.

Подготовка межевого плана стоит в среднем 10 -15 тысяч рублей. Фото: Photoxpress.

Сколько соток можно оформить?

Если гражданину было предоставлено на основании постановления местной администрации, например, 8 соток (800 кв. м) земли в поселке или СНТ, а он фактически пользуется большей площадью, то в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) можно внести сведения только в отношении 8 соток. Излишки площади, как уточняет Чаплин, следует оформлять отдельно. Если земля находится в неразграниченной муниципальной собственности, то она может быть оформлена только через выкуп. В Московской области, к примеру, такие "прирезки" можно выкупить за 50% от кадастровой стоимости. Если участок увеличивается за счет соседа, необходимо обоюдное согласие и договор о перераспределении земельных участков.

Увеличить участок за счет земель общего пользования СНТ в настоящее время невозможно. Изменение площади участков ограничено Земельным кодексом и правилами землепользования и застройки. Как правило, площадь земельного участка с видом разрешенного использования "ведение садоводства" не может быть меньше 6 и больше 15 соток, а с видом "для индивидуального жилищного строительства" - от 3 до 25 соток. Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков устанавливаются муниципальным нормативным актом - правилами землепользования и застройки территории.

Поэтому если собственник уже имеет оформленный участок в 15 соток для ведения садоводства, то увеличить площадь он уже не сможет. Также нельзя увеличить площадь участка за счет земель лесного фонда.

В июне 2019 года вступили в силу изменения в Федеральные законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости", которые дали возможность оформить в собственность излишки земли, если в результате комплексных кадастровых работ выяснится, что фактически используемая владельцами земли площадь участка превышает уже зафиксированную в ЕГРН.

При этом свободно "прирезать" можно лишь до 10% соседнего участка. Если человек захочет забрать себе "ничейный" соседний участок, тогда придется выкупать его или брать в аренду через торги.

Какие участки нельзя оформить?

Далеко не вся земля может быть оформлена в собственность.

Например, участки в зонах с особыми условиями использования территорий (охранные зоны ЛЭП и газопроводов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.); с особыми условиями охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных; земли, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд.

Такие земли могут предоставляться только в аренду.

Чем грозит самовольное использование земли?

Если владелец участка фактически занимает площадь больше, чем по документам, это является самозахватом земли, за который предусмотрен штраф. От 10 до 20 тысяч рублей (или от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости) для физлиц, не менее 20 тысяч рублей (от 1,5 до 2% от кадастровой стоимости) - для должностных лиц и не менее 100 тысяч рублей (или от 2 до 3% от кадастровой стоимости) - для юрлиц. Уплата штрафа не освобождает владельца от сноса построек на самовольно занятой территории.

Лишиться можно и увеличенной площади участка, оформленной по "дачной амнистии". Если в постановлении администрации было указано 6 соток, а при уточнении границ в Росреестре появились две "лишние" сотки, то при отсутствии правоустанавливающих документов к "излишкам" может предъявить претензии сосед, которому их не хватило (осталось 4 сотки вместо 6) либо СНТ, если эту землю прирезали за счет сужения дороги или разворотной площадки.

Решением суда, с учетом генплана СНТ и результатов землеустроительной экспертизы, таких собственников можно обязать установить в ЕГРН границы по первоначальным шести соткам.