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Рубрика: Общество

Счастье есть

Диетологи назвали пять главных принципов правильного питания
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 274(8032)
Ученые проверили, сколько раз в день мы принимаем решение, относящееся к еде. Думаете, раза три - что съесть на завтрак, обед и ужин? Нет. Ни за что не угадаете: не три и даже не 33, а в среднем 228 раз ежедневно мы решаем, что положить в рот или, наоборот, от чего отказаться. И от этих 228 решений, принимаемых день за днем, во многом зависит, как долго мы останемся молодыми и здоровыми. Об этом шла речь на медицинском семинаре "Восстанови ритм жизни" в Москве.
Фастфуд - враг желудка. Фото: Reuters Фастфуд - враг желудка. Фото: Reuters
Фастфуд - враг желудка. Фото: Reuters

Голод - тетка

Мы живем в эпоху повышенного риска: еды много, разной, и в целом она доступна, и произошло это за какие-нибудь несколько десятков лет. "При этом ни тело, ни мозг к таким переменам подготовиться за столь короткий срок не успели, - констатирует врач-диетолог Лидия Ионова. - Поэтому переедание - просто бич для всех практически развитых стран".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Дополнительные расшатывающие организм факторы - это постоянный, хронический стресс из-за шквала поступающей информации, которую мозг не в состоянии переварить. Это "загрязнение" окружающей нас среды светом - жители городов даже ночью не остаются в полной темноте, и звуком - мы живем в постоянном шуме. За все это мы расплачиваемся нарушениями сна, постоянной усталостью. А еще - страдает пищеварение.

"В древности в момент стресса у человека срабатывал принцип: бей или беги. В момент острого стресса о еде никто не думает. Но симптомы хронического стресса - пониженное настроение, слабость, утомляемость - мы пытаемся снимать едой", - поясняет эксперт. А результат - плачевный: ожирение и появление болезней, начинающихся с нарушения обмена веществ.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Невинная

Посей привычку

"Нам просто необходимо на сознательном уровне вернуть себе правильные пищевые привычки и наладить работу желудочно-кишечного тракта", - советует Лидия Ионова. Расстройства работы пищеварительной системы - и запоры, и диарея - сегодня обычное дело для большинства людей.

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова утверждает: если ситуация не запущена, человек в состоянии справиться сам, без помощи врачей и лекарств. Чтобы сформировать новые здоровые пищевые привычки, потребуется примерно три недели. Физиология человека так устроена, что за 20 дней организм адаптируется к новым требованиям, через два месяца перестроится окончательно, и дальше уже больших усилий есть правильно не потребуется.

Здоровый кишечник нужен нам и для поддержания иммунитета, который зависит от состава микробиоты (полезной микрофлоры), обитающей в кишечнике.

Диетологи назвали пять основных принципов, позволяющих сохранить здоровье пищеварительной системы и организма в целом.

1. Каждый день есть необработанные овощи и зелень. Готовые продукты промышленного производства - это калорийная еда, но в ней мало витаминов и минеральных веществ.

2. Также в рафинированной еде не хватает клетчатки, а она необходима, так как является отличной "едой" для здоровой микрофлоры. Поэтому лучше готовить самим из цельных продуктов. Источники клетчатки - овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, необработанные крупы (не быстроразваривающаяся овсянка, а грубый геркулес), а также бобовые - фасоль, горох, чечевица.

3. Достаточное количество воды ежедневно, примерный минимум - 1,5 литра в день. Сюда входит выпиваемый зеленый чай или травяные отвары (без сахара). А вот кофе, молоко, супы - это разговор отдельный. В дневную норму воды они не входят.

4. Соблюдать режим дня - это важно, чтобы кишечник работал как часы. Надо высыпаться (минимум для взрослого человека - 6 часов ночного сна, лучше - 7-8) и больше двигаться.

5. Всевозможные диеты, если рассматривать их как временные изменения и ограничения в питании, в конечном итоге могут оказаться даже вредны. Стоит диету закончить и вернуться к привычному неправильному питанию - и килограммы восстановятся, и дисфункция ЖКТ тоже. "Все монодиеты, которые стали столь популярны в последнее время, - белковая, жировая, - это не выход", - говорит Альбина Комиссарова. Лучший вариант питания - средиземноморский стиль: все те же овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб и злаки, рыба и морепродукты, оливковое масло, кисломолочные продукты и сыр, мясо - в ограниченных количествах.

Деликатная тема

"К сожалению, многие стесняются обсуждать с врачом проблемы с пищеварением и лечат тот же запор самостоятельно", - говорит Альбина Комиссарова. В большинстве случаев, если человек в целом здоров, наладить работу кишечника помогает правильная еда, пищевой режим и физическая активность. А вот регулярный прием слабительных средств врачи не рекомендуют - может возникнуть привыкание, и кишечник вообще откажется работать самостоятельно. Еще один фактор риска - бесконтрольный прием антибиотиков, которыми мы порой лечим даже банальную простуду.

"Правильнее будет позаботиться о здоровье микрофлоры. Помимо достаточного количества клетчатки в повседневной пище, кисломолочных и ферментированных продуктов, помогут так называемые пробиотики и пребиотики, - подсказывает Альбина Комиссарова. - Пробиотики - это препараты, содержащие здоровые бактерии, их, в частности, назначают, чтобы восстановить микрофлору после лечения антибактериальными препаратами. Пребиотики, например лактулоза, стимулируют рост собственной здоровой микрофлоры".

В любом случае при стойких проблемах с пищеварением лучше не заниматься самолечением, а проконсультироваться с гастроэнтерологом.

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