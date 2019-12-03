Доступ к фотобанку Shutterstock заблокирован за оскорбление госсимволов РФ

Доступ к отдельным страницам сайта Shutterstock заблокирован в России по решению Генпрокуратуры, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

По его словам, это произошло из-за материалов с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства. "Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещкнная информация не удалена", - сказал Ампелонский, которого цитирует РИА Новости.

Shutterstock - один из крупнейших в мире фотобанков. Роскомнадзор внес отдельные страницы сайта, в частности image.shutterstock.com, в реестр запрещенной информации. Поводом для этого стали решения Генпрокуратуры от 13 ноября и решение Роспотребнадзора от 7 октября.