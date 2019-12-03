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03.12.2019 07:41
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Эксперты опровергли, что жир "горит" только после 30 минут тренировки

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные специалисты опровергли распространенный миф о том, что процесс сжигания жира запускается после 30 минут занятий спортом. То есть, чтобы похудеть, необходимо тренироваться более получаса.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Последние исследования показали, что десять минут тренировок с двумя минутами разминки и тремя минутами охлаждения (растяжки после занятия - прим. "РГ") уже эффективны, - пишет Focus.de.

Сообщается, что в таком режиме физические нагрузки снизили процентное содержание жира в организме участников эксперимента, а также улучшили самочувствие людей.

Кроме того, специалисты считают заблуждением распространенное мнение​ о том, тренировки на свежем воздухе эффективнее занятий в тренажерном зале. На практике тренировка в помещении (при условии хорошей регулярной вентиляции с чистым воздухом снаружи) принесет больше пользы, чем занятия вблизи оживленных дорог.

Кроме того, низкие температуры или наоборот чрезмерное тепло на улице могут негативно повлиять на эффективность тренировки.

Общество Здоровье
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