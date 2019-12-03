Эксперты опровергли, что жир "горит" только после 30 минут тренировки

Зарубежные специалисты опровергли распространенный миф о том, что процесс сжигания жира запускается после 30 минут занятий спортом. То есть, чтобы похудеть, необходимо тренироваться более получаса.

- Последние исследования показали, что десять минут тренировок с двумя минутами разминки и тремя минутами охлаждения (растяжки после занятия - прим. "РГ") уже эффективны, - пишет Focus.de.

Сообщается, что в таком режиме физические нагрузки снизили процентное содержание жира в организме участников эксперимента, а также улучшили самочувствие людей.

Кроме того, специалисты считают заблуждением распространенное мнение​ о том, тренировки на свежем воздухе эффективнее занятий в тренажерном зале. На практике тренировка в помещении (при условии хорошей регулярной вентиляции с чистым воздухом снаружи) принесет больше пользы, чем занятия вблизи оживленных дорог.

Кроме того, низкие температуры или наоборот чрезмерное тепло на улице могут негативно повлиять на эффективность тренировки.