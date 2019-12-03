ЕС ответит на пошлины США в отношении французских товаров

Евросоюз готов ответить на пошлины США на французские товары, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции Radio Classique.

По его словам, новые санкции США против Франции неприемлемы. Это не тот шаг, который европейцы ожидают от Вашингтона. Еврокомиссия подтвердила, что жестко ответит на них.

Между тем США информировали, что в случае введения Францией цифрового налога на американские IT-компании, Вашингтон обложит пошлинами французские товары на сумму около 2,4 миллиарда долларов. В перечень товаров, вошли, в том числе, молочная продукция, включая сыры, игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, а также фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти категории товаров могут достигать 100 процентов.

Напомним, Сенат Франции (верхняя палата парламента) 11 июля принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3 процента от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает 750 миллионов долларов в мире и 25 миллионов во Франции, а также фирмы, продвигающие онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.