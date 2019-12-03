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03.12.2019 12:44
Рубрика: В мире

ЕС ответит на пошлины США в отношении французских товаров

Текст: Александр Саможнев

Евросоюз готов ответить на пошлины США на французские товары, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью радиостанции Radio Classique.

По его словам, новые санкции США против Франции неприемлемы. Это не тот шаг, который европейцы ожидают от Вашингтона. Еврокомиссия подтвердила, что жестко ответит на них.

Фото: РИА Новости
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Между тем США информировали, что в случае введения Францией цифрового налога на американские IT-компании, Вашингтон обложит пошлинами французские товары на сумму около 2,4 миллиарда долларов. В перечень товаров, вошли, в том числе, молочная продукция, включая сыры, игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, а также фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти категории товаров могут достигать 100 процентов.

Напомним, Сенат Франции (верхняя палата парламента) 11 июля принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3 процента от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает 750 миллионов долларов в мире и 25 миллионов во Франции, а также фирмы, продвигающие онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

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