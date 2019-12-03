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Рубрика: Общество

Ход коньком

Где в Москве самый лучший лед и интереснее всего покататься на коньках?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 274(8032)
Первые дни официальной зимы - выпал снег, ударил небольшой минус. Самое время достать коньки из шкафа, отряхнуть от пыли - и вперед... тестировать лед. В этом сезоне в Москве зальют около полутора тысяч катков. Самые крупные уже открылись. Координаты, цены и расписание сеансов ищите в обзоре "РГ".

Урок от Яшина

У Кремля и ГУМа можно кататься уже четырнадцатую зиму подряд. Здесь работает пусть не самый большой, но атмосферный каток. Именно сюда стоит идти за новогодним настроением: рядом работает ярмарка с горячим глинтвейном и пончиками, на льду звучит праздничная музыка, а глаз радуют украшенные елки. И Спасская башня под боком - хоть каждый час загадывай желания.

Фото: Сергей Куксин.
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На этот раз каток оформлен в стиле телепрограммы "Спокойной ночи, малыши", которая отметила 55-летие. Поэтому лучше захватить с собой детишек. Ребенок старше? Тогда можно сводить его на бесплатные мастер-классы к звездам льда. Например, советский спортсмен Юрий Овчинников научит основным "фишкам" фигурного катания - вращениям, прыжкам, шагам. А чемпион мира по хоккею Алексей Яшин покажет свои коронные приемы с шайбой. Занятия запланированы в определенные дни, поэтому расписание лучше смотреть на сайте gum-katok.ru.

Как работает: ежедневно с 10.00 до 23.30.

Сколько стоит: четыре утренних сеанса в будни бесплатные, за исключением новогодних праздников. В остальное время взрослый билет среди недели стоит 400 рублей и 500 рублей в выходные. Детский и пенсионный по рабочим дням обойдется в 200 рублей и в 300 - по выходным.

Лед и космос

В "космическое" путешествие зовет своих гостей Парк Горького. На "борт" желающих возьмет каток "Восход" - назван в честь корабля. Впервые тут оборудован двухэтажный павильон с зоной проката коньков и теплыми фуд-кортами. Как рассказал директор парка Павел Трехлеб, верхний уровень остеклен панорамными окнами. Оттуда родители могут за чашкой чая понаблюдать за своими юными фигуристами. Работает в парке и павильон повышенной комфортности. Билет дороже обычного. Правда, в стоимость входит бесплатная парковка, трансфер до места на электрокаре, прокат коньков и горячие напитки.

Как работает: с 10.00 до 00.00 со вторника по воскресенье. С 15.00 до 17.00 - технический перерыв. Понедельник - выходной день.

Сколько стоит: взрослый билет - от 350 рублей. Детский билет - от 150 рублей.

По аллеям любви

Самый большой в Европе каток открылся на ВДНХ: льдом залита главная аллея - от павильона "Центральный" до "Земледелия". Чтобы осилить один круг, потребуется примерно 15 минут. Сам каток разделен на три зоны. Собственно, это главное ледовое пространство, детский каток и камерная Аллея влюбленных, обустроенная вокруг фонтана "Дружба народов".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Как работает: с 10.00 до 23.00 по выходным и праздничным дням, а в будни, за исключением понедельника, с 11.00 до 23.00. Технический перерыв - с 15.00 до 17.00.

Сколько стоит: стоимость входного билета для взрослых - от 330 рублей, а для детей - от 140 рублей. Цена зависит от времени сеанса и дня недели, а также от способа покупки - онлайн или через кассу.

Лесной лед

Еще один искусственный каток, но куда меньше по размерам, работает в парке "Сокольники". "Лед", как и в прошлые годы, разместился на Фестивальной площади. Бортики катка оснащены неоновыми лампочками, имитирующими вместе с подсветкой медиафасада северное сияние. Два катка с натуральным льдом - "Гигант" и "Сказка в лесу" - заработают позже, когда позволит погода.

Как работает: ежедневно с 10.00 до 00.00.

Сколько стоит: от 300 рублей.

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