Глава МИД Аргентины обсудил с министром торговли США пошлины на сталь

Власти Аргентины провели переговоры с США по пошлинам на сталь и алюминий. Министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори поговорил по телефону с министром торговли США Уилбуром Россом, информирует агентство Telam.

Ранее Трамп заявил, что вернет пошлины на импортируемые из Бразилии и Аргентины сталь и алюминий из-за политики данных государств в отношении национальных валют.

Напомним, президент США ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий 23 марта прошлого года в размере 25 и 10 процентов соответственно. Временно из-под действия тарифов были выведены Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Австралия, Евросоюз, Канада и Мексика.

Между тем США после решения арбитража Всемирной торговой организации отклонить иск Евросоюза по пошлинам могут повысить размеры действующих сборов и ввести новые пошлины на европейские товары. По мнению Вашингтона, Европа продолжает фокусироваться на бесполезных тяжбах, вместо того, чтобы решить вопрос с субсидиями Airbus, которые и далее "наносят ущерб аэрокосмической отрасли США и ее работникам".