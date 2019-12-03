Гузель Яхина победила в народном голосовании премии "Большая книга"

Литературная премия "Большая книга" подвела итоги народного голосования - первое место занял роман Гузель Яхиной "Дети мои". Выбор читателей с некоторого момента был предсказуем: новая книга автора бестселлера "Зулейха открывает глаза" довольно быстро "оторвалась" от конкурентов.

Второе место читатели отдали Григорию Служителю и его книге "Дни Савелия", а замкнул тройку лидеров роман "Брисбен" Евгения Водолазкина. Народное голосование стартовало в июне и продлилось почти пять месяцев.

Теперь слово за Литературной академией - итоги голосования экспертов будут озвучены 10 декабря на церемонии в Доме Пашкова.

Напомним, всего в короткий список "Большой книги" в сезоне 2018-2019 вошли 12 писателей.

"Большая книга" - одна из крупнейших литературных премий мира. Вручается с 2005 года.