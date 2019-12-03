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Рубрика: Культура

Первая, двадцать первая

Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ меняет прописку
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Неделя № 274(8032)
Московская ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№21 впервые пройдет не в привычном ЦДХ, а в щеголеватом Гостином дворе - но во всем остальном останется неизменной.
В этом году ярмарка примет 29 стран и, по ожиданиям организаторов, около 30 000 посетителей. Фото: РИА Новости. В этом году ярмарка примет 29 стран и, по ожиданиям организаторов, около 30 000 посетителей. Фото: РИА Новости.
В этом году ярмарка примет 29 стран и, по ожиданиям организаторов, около 30 000 посетителей. Фото: РИА Новости.

Переезд книжной ярмарки произошел по внешней причине. Огромное здание на Крымском Валу, ранее разделенное между ЦДХ и Третьяковкой, в этом году окончательно перешло во владение прославленной художественной галереи, имеющей свои амбициозные планы по его развитию. Но внутренняя потребность такого переезда тоже давно назрела: ярмарка выросла и перестала помещаться в зале на Крымском Валу, просто не рассчитанном на такой наплыв посетителей. Не говоря уж про буфеты, туалеты и особенно переполненные гардеробы.

Фото: Pixabay
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При переезде в соседний с Красной площадью престижный квартал ярмарка подросла на 15-20%, причем во всех смыслах. По словам директора проводящей ярмарку компании "Экспопарк" Василия Бычкова, "сейчас площадь экспозиции non/fictio№ примерно 9000 метров, а было 7200. Количество экспонентов тоже выросло: было где-то 290-295, включая блок малых издательств. Сейчас их 330".

Еще одна давно назревшая инновация, которую наконец удалось осуществить, - появление отдельного "блока" комиксов, со своей программой и куратором - директором петербургского издательства "Бумкнига" Дмитрием Яковлевым.

Другая инновация - вынужденная: из-за чрезвычайно плотной загрузки Гостиного двора non/fictio№21 "съехала" на один день. И пройдет не со среды по воскресенье, как обычно, а с четверга по понедельник. И организаторы решили в понедельник сделать вход бесплатным для тех категорий граждан, которые в другие дни имеют право на льготный билет - студенты-очники, солдаты-срочники, инвалиды III группы, пенсионеры и дети от 7 до 18 лет. При этом дети до 7 лет, инвалиды I и II группы, герои Советского Союза и России, члены многодетных семей проходят бесплатно все дни.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / АЛЕКСАНДР ЧИСТОВ / ИНГА БУГУЛОВА

Организаторы, клянется Василий Бычков, делают все, чтобы облегчить навигацию постоянным посетителям. В первую очередь - за счет сохранения старых привычных названий и конфигураций. В центре выставки - по-прежнему "Зона семинаров №1" или просто "аквариум", в котором будут проходить самые важные и интересные встречи, презентации. Прямо перед входом, как обычно, раскинется коллективный стенд "Альянса независимых издателей", на котором представлены самые необычные новинки. Сохранятся и прочие привычные названия - зоны семинаров 2-4, "авторский зал", детская зона "Территория познания", антикварный ряд, ряд винила, блок "гастрономическая книга и путешествия", литературное кафе. Кстати, поскольку почетный гость в этом году - Израиль, литературное кафе станет кошерным. А поскольку основа кашрута - несмешение мясного и молочного, любопытно, какую кухню предложат гости с Ближнего Востока, мясную или молочную.

Еще один бар с чисто русским названием "Хрен" прямо перед ярмаркой откроется в Гостином дворе со стороны Рыбного переулка. Так что посетителям будет где продолжить интеллектуальное общение "без фикций". Но это уже во всех смыслах выходит за пределы ярмарки.

Культура Литература Ярмарка Non/fiction
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