Иран намерен взыскать с США 130 миллиардов долларов за беспорядки

Иран собирается взыскать с Соединенных Штатов 130 миллиардов долларов из-за беспорядков в стране, заявил представитель судебной власти ИРИ Голямхосейн Эсмаили.

По его словам, которые приводит РИА Новости, иски и жалобы подали граждане Ирана, которые понесли прямой ущерб от действий США. В общей сложности были рассмотрены 360 дел. Суд в Иране в качестве ответной меры потребовал взыскать с США 130 миллиардов долларов. Правительство и МИД должны оказать содействие в исполнении судебных решений против американского правительства.

В мае 2018 года США вышли из договора по иранской ядерной сделке. Она предполагала отказ Тегерана от ядерного оружия взамен за отмену санкций. Вашингтон выдвинул иранской стороне дополнительные политические требования, а для их выполнения ввел в отношении иранцев жесткие ограничительные меры. В этой связи в стране возник дефицит топлива. Цены на бензин в розничной сети выросли в два раза, что привело к беспорядкам. Самые крупные акции прошли в Тегеране, Мешхеде, Ширазе.

Власти Ирана говорят, что повышение цены необходимо, чтобы преодолеть экономические проблемы, связанные в том числе с санкциями. Средства должны пойти на поддержку бедных слоев населения. При этом отмечается, что даже после реформы Иран остается одной из стран с самыми низкими ценами на бензин.