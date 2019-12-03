Киев подготовил пять "сценариев реинтеграции" Донбасса

В Киеве с участием президента Украины Владимира Зеленского прошло совещание по подготовке к встрече в "нормандском формате", которая, напомним, запланирована на 9 декабря в Париже. Итогом заседания стали пять сценариев "реинтеграции Донбасса", передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, - говорится в итоговом заявлении. - В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава украинского государства дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил".

Несмотря на то, что Владимир Зеленский на совещании "четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке страны политико-дипломатическими методами", озвученные планы реинтеграции говорят о желании украинских властей пересмотреть Минские соглашения, подразумевавшие диалог Киева и Донбасса, и - частично или полностью - отказаться от их выполнения.