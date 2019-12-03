Китай обеспечивает процветание и стабильность Гонконга

В Пекине вновь резко осудили недавно принятый американскими властями так называемый "законопроект о правах человека и демократии в Гонконге", назвав его откровенным и грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Экономические показатели доказывают, что Гонконг опирается на поддержку всей страны и непременно вновь выйдет на верный путь.

Прогресс внутренних районов страны предоставляет Гонконгу небывалые возможности, неисчерпаемую энергию и обширное пространство для развития. Так, проект водоснабжения Дуншэнь обеспечивает Гонконг водными ресурсами на 70-80%. Ежегодно 80% выработки электроэнергии АЭС Даявань поступает в Гонконг, что составляет одну четвертую общего объема электропотребления в районе. Страна всегда оказывает Гонконгу мощную поддержку.

Гонконг - район Китая, проблемы которого являются внутренними. В Пекине напоминают американской стороне, что она должна немедленно прекратить вмешиваться в проблемы Гонконга. Китай непременно предпримет необходимые меры в соответствии с реальной обстановкой для решительной защиты стабильности и процветания района и государственного суверенитета. Будущее Гонконга как международного финансового, транспортного и торгового центра, а также одного из районов мира с наибольшей степенью свободы торговли и конкурентоспособности находится в руках китайского народа. Весь Китай обеспечивает процветание и стабильность специального административного района.