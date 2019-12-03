Когда можно не платить за тепло и как проверить законность тарифов

В этом году холода пришли задолго до климатической зимы. И раньше начался отопительный сезон, но тепло он принес не всем. Судя по звонкам на "горячую линию" "РГ", многие мерзнут в своих квартирах. Нужно ли платить за тепло, если дома холодно? На этот и другие вопросы отвечали исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева и начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин.

Если в квартире вам приходится ходить в шубах и греться от чашки чая, позовите соседей. И вместе составьте акт на пересчет платы за тепло. Фото: Reuters

Холодно? Не спешите платить

Алексей Геннадьевич, когда люди остаются без тепла на сутки, они должны платить за это время?

Алексей Матюхин: У нас по правилам предоставления коммунальных услуг в таком случае происходит перерасчет. Если это авария, когда пострадал весь дом, он должен быть автоматическим.

Если касается части дома, к примеру, что-то произошло по отдельным стоякам, то граждане должны подать заявки в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. И потребовать пересчитать за это время плату за тепло. Если в платежке это не отразилось, то следует с жалобой обращаться в жилищную инспекцию.

Наталья Болачева из Омского района: Температура в комнате не поднимается выше 11 градусов. Я должна платить в этом случае?

Светлана Разворотнева: Нормой считается температура в квартире не ниже 18 градусов. В угловых комнатах - 22 градуса. Если холоднее, требуйте перерасчета.

Для этого вы должны составить акт и обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Факт обращения - это начало периода некачественного предоставления услуг. Приходит представитель службы, вместе с вами замерит температуру.

Если не дождались визита, тогда замерили сами. Табуретку поставили на середину комнаты, положили на нее градусник и при двух свидетелях (это могут быть соседи) составили акт. Направили его в управляющую компанию. Ели управдом не реагирует, то - в жилинспекцию.

Калькулятор от ФАС

Сергей Александрович Белов из Вологды: За октябрь только за отопление нужно заплатить 4410 рублей. Одна тепловая гигакалория стоит 1900 рублей. Плата за отопление - 60% от всей платы за услуги ЖКХ. Это правильно?

Алексей Матюхин: Установленный тариф 1900 рублей за гигакалорию - усредненный для газовых котельных. Если судить по платежке, то в месяц было израсходовано чуть больше двух гигакалорий. Необходимо посмотреть, как они рассчитываются. Бывает так, что плата за отопление выставляется за октябрь, но туда частично входит и то, что дом потребил в сентябре. А то, что в платежке 60% составляет "тепло", это как раз среднероссийский показатель.

А самому можно проверить, правильные ли суммы в платежке?

Алексей Матюхин: На сайте ФАС для удобства граждан существует калькулятор коммунальных платежей. Мы создали его, чтобы люди могли понять, правильно ли выставляет управляющая компания тариф или норматив. Но это касается только коммунальных услуг - тепло, вода, электричество, газ. Нужно найти раздел "Калькулятор коммунальных платежей", выбрать регион, город, дом... И если у вас прибор учета, например, на воду, можно вбить его данные, нажать на кнопку "рассчитать", и он автоматически выдаст вам платежный документ. Его можно сверить с тем, что у вас на руках. Если есть разница в размере тарифа, например, вместо 30 рублей за воду стоит 35 рублей, надо обращаться в орган, который устанавливает тариф в регионе или в жилищную инспекцию.

Как остановить рост тарифов

Валентина Михайловна, Владимир: Наша управляющая компания с 1 октября подняла тариф за содержание жилого помещения на 37%. Жильцы говорят, что никто с ними это не обсуждал. Разве так можно?

Светлана Разворотнева: Тарифы на жилищные услуги государством не регулируются. Их утверждают собственники. Но если решение об установлении тарифа они не приняли, это берет на себя орган местного самоуправления.

С вашей компанией нужно разобраться, чтобы понять, кем было принято решение. Если сделано в обход собственников, то это явное нарушение закона. Рекомендую с письменным запросом обратиться в администрацию - на основании какого решения изменен тариф. Заявление должно быть в двух экземплярах, чтобы вам отметку поставили - кто и когда принял. Если администрация, то вы можете провести общее собрание собственников и принять иное решение.

Если же это единолично сделала управляющая компания, без утверждения собственниками, - обращайтесь в Госжилинспекцию области. Она контролирует правильность начисления платежей и может направить компании предписание отменить неправомерное решение.

На сайте ФАС проверьте свой реальный тариф

Не исключено, что была подделка протокола общего собрания. Вам нужно сходить в Госжилинспекцию, затребовать его. Если среди подписей есть и подписи ваших соседей, которые такого решения не принимали, обращайтесь в инспекцию с требованием признать это собрание неправомочным. И в полицию - с заявлением найти фальсификаторов и наказать их по закону.

Фото: photoxpress

А в ФАС можно жаловаться по этим вопросам?

Алексей Матюхин: В ФАС можно обращаться по тарифам на коммунальные услуги. Управление, содержание, ремонт общего имущества в многоквартирном доме наша служба не регламентирует.

Кстати, рост тарифов в регулируемых сферах деятельности ограничен ростом совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2020 году на уровне 4%. Это то, что мы видим непосредственно в платежке. И взаимоувязано с тарифом и нормативом потребления, например, если это отопление или нет прибора учета на воду. Необходимо понимать, что тарифная политика часто обосновывается необходимостью инвестиций в ЖКХ. И это правильно.

На наш взгляд, объяснимо, когда тариф в некоторых случаях должен расти выше уровня инфляции, но только если наблюдаются видимые улучшения. Жильцы дома должны воочию видеть, как идет перекладка сетей, как меняется котельная, другие виды топлива используются.

Проверено на месте

110 тысяч в месяц? Однако!

В редакцию от жителя поселка Тесь Красноярского края пришла платежка за октябрь. Итоговая сумма за коммуналку - 110 тысяч рублей.

Платежки по 120-130 тысяч получили 170 семей. Просят разобраться.

Во время "горячей линии" платежку передали Светлане Разворотневой. И уже через 15 минут она озвучила комментарий инспектора "ЖКХ "Контроль" в Красноярске Романа Казакова:

- Мы разбирались в ситуации. Такие заоблачные платежки пришли жильцам сразу нескольких домов. В поселке пустили новую котельную, обещали, что тарифы за тепло будут снижены. Но новый владелец провел какие-то работы в подвалах и выставил с апреля по сентябрь перерасчет, который и составил 110 тысяч на одну квартиру. Люди сразу же обратились с жалобами.

Выяснилось, что в домах установили "новые" приборы учета, которые не соответствовали официальным классификаторам. Руководителя предприятия уже уволили. За ноябрь людям сделают перерасчет, поставят другие приборы учета. Этот пример еще раз доказывает, что даже при жесточайшей регуляции тарифов можно накрутить любые показатели.