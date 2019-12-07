За и против прививки

Почему не надо бояться вакцинации, "РГ-Неделе" рассказал зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Николай Иванович, являются ли противопоказаниями к прививкам наличие у человека генетических, нервных заболеваний, ДЦП или других?
Николай Брико: Каждая вакцина сопровождается инструкцией по применению, в которой четко указаны все противопоказания к ее использованию. Современные вакцины - это безопасные препараты, они имеют крайне ограниченное число противопоказаний. И, как правило, они носят временный характер. Например, людям, перенесшим любые острые заболевания, плановую иммунизацию проводят через 2-4 недели после выздоровления.
Плановую иммунизацию пациенту с хроническим заболеванием проводят при наступлении ремиссии - полной или максимально достижимой, на фоне поддерживающего лечения. Решение об иммунизации принимает лечащий врач.
При эпидемиологической необходимости после нетяжелых ОРВИ и острых кишечных инфекций прививки проводят сразу после нормализации температуры.
Есть четкие противопоказания?
Николай Брико: Вакцинация не проводится, если у привитого были побочные (индивидуальные) проявления после иммунизации на предыдущую дозу вакцины (коллаптоидная реакция, "пронзительный крик", фебрильные судороги, аллергические реакции). Если была сильная реакция (например, лихорадка с температурой выше 40 °С, отек, гиперемия и отек в месте инъекции больше восьми сантиметров).
Гуморальные, клеточные, комбинированные первичные иммунодефициты, индуцированные иммунодефицитные состояния - противопоказания для введения живых вакцин.
Обязательно нужно вакцинировать людей с хроническими заболеваниями. К примеру, часто болеющие дети прививаются в соответствии с Национальным календарем, но по дополнительной схеме.
Аллергические заболевания тоже являются показанием к вакцинации, поскольку у этих детей инфекции протекают особенно тяжело (например, коклюш у больного бронхиальной астмой).
Врожденные пороки развития, в том числе пороки сердца, не являются поводом для отвода от прививок в отсутствие других причин, они проводятся по достижении компенсации имеющихся расстройств.
Детей с генетическими заболеваниями, ДЦП, детей с ВИЧ-инфекцией и другими болезнями тоже нужно вакцинировать. В отдельных случаях в выборе вакцин предпочтение следует отдавать инактивированным вакцинам.
Если человек уже простужен, наверное, ему не стоит прививаться от гриппа?
Николай Брико: Если человек простужен или есть симптомы острого респираторного заболевания, - это пример временных противопоказаний к вакцинации. В этом случае нужно подождать до выздоровления и еще 2-4 недели, и уже потом делать прививку.
А если человек, например, лечится от онкологии или других серьезных заболеваний?
Николай Брико: И онкологические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации. Детям и взрослым с онкозаболеваниями, несмотря на различную степень иммунокомпетентности при ответе на вакцины, рекомендована плановая вакцинация всеми вакцинами через три месяца по окончании иммуносупрессивной терапии.
Всем детям с онкологическими заболеваниями необходима вакцинация: против гриппа (ежегодно), гепатита В, А, менингококковой, пневмококковой и гемофильной тип b инфекций (в любом возрасте).
При продолжающейся химиотерапии противопоказано использование живых вакцин.
Больных хроническим гепатитом, в том числе с начинающимся циррозом, прививают в стадии ремиссии или при активности аминотрансфераз не более, чем в 4 раза выше нормы. Вводят все необходимые по календарю и возрасту вакцины. Иммунизация этих больных эффективна.
Больным муковисцидозом, хроническими воспалительными болезнями легких, бронхолегочной дисплазией иммунизацию проводят в полном объеме, в свободном от обострений периоде, в том числе на фоне длительной антибактериальной и иной (кроме высоких доз иммуносупрессивной) терапии.
Беременным тоже можно?
Николай Брико: Беременных даже нужно вакцинировать - так мы защищаем их от тяжелых инфекций и предупреждаем заболевания у новорожденного. Показана вакцинация всем беременным против гриппа, коклюша. Введение живых вакцин им противопоказано. Это можно делать только в особых случаях. Например, при предстоящем переезде в эндемичную зону или по эпидемическим показаниям.
Есть ли возрастные ограничения для прививок? Например, для людей старше 70-80 лет, когда они становятся более восприимчивыми к инфекциям?
Николай Брико: В нашей стране, как и в других странах, вакцинация против гриппа рекомендована с 6 месяцев без ограничения возраста. В перспективе защиты пожилых лиц от гриппа - создание вакцин с повышенным содержанием антигенов или адъювантов (с учетом повышенной восприимчивости и особенностей формирования иммунитета у пожилых людей).
Какие обследования стоит провести, чтобы быть уверенным, что негативных последствий от прививок точно не будет?
Николай Брико: Перед проведением прививки врач или фельдшер проводит осмотр, измеряет температуру, собирает анамнез, делает письменное заключение о допуске к вакцинации с учетом показаний и противопоказаний к каждой вакцине. После вакцинации пациент должен находиться под медицинским наблюдением в течение как минимум 30 минут.
Дополнительные обследования перед вакцинацией не предусмотрены. Важно сообщить врачу сведения: об аллергических реакциях на компоненты вакцины и реакциях на предыдущие прививки.
В отдельных случаях (при наличии серьезных опасений, связанных с состоянием здоровья) детей прививают в центре иммунопрофилактики, и возможен индивидуальный график вакцинации.