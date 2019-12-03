Лукашенко и Вучич проводят переговоры в Белграде

Развитие экономического сотрудничества, наращивание товарооборота подробно рассматривается лидерами Сербии и Беларуси 3 декабря в ходе белградской встречи президента Александра Лукашенко с главой государства Александром Вучичем. Накануне в интервью белорусскому телеканалу президент Сербии дал понять, что страны в силах достигнуть объема торговли в полмиллиарда долларов. Официальный двухдневный визит белорусского руководителя, о котором уже информировал "СОЮЗ", и должен стать ускорителем плодотворной кооперации между двумя странами.

Правда, официальные источники напоминают, что в прошлом году товарооборот между славянскими государствами упал почти на 40 процентов. В январе-сентябре текущего года он продолжил снижаться и даже не достиг прошлогодних показателей.

Сейчас обе стороны анализируют сразу несколько проектов, которые в ближайшем будущем помогут существенно нарастить экономический капитал. Однако можно ли назвать их прорывными, задаются вопросом аналитики?

Например, за истекшие два года партнерам из РБ было поставлено 33 единицы пожарной техники на базе шасси МАЗ. Сербская сторона заявила, что будет продолжать переоснащение пожарного автопарка до 2021 года, поэтому ведутся переговоры о возможном сотрудничестве и в этой сфере. Кроме того, речь идет о возможности закупок у белорусов готовых машин и даже создании совместного производства.

Готов Минск и к поставкам своей пассажирской техники. Сербская столица, судя по данным экспертов, нуждается в ней. Сейчас в Белграде эксплуатируются более 300 автобусов и 100 троллейбусов белорусского производства. Прорабатывается и проект по поставкам низкопольных автобусов МАЗ с двигателями на природном газе и строительству газовых заправочных станций.

Существует интерес у сербов и к минским тяжеловесам. В этом году БелАЗ уже поставил коллегам шесть самосвалов и запчастей на 9,2 миллиона долларов. Ожидается, что на белорусско-сербском бизнес-форуме, который проходит одновременно с официальным визитом Лукашенко, будут подписаны контракты на поставку еще шести машин, а также 535 тракторов и тракторокомплектов.

По итогам текущего года экспорт на сербский рынок металлопродукции должен превысить 21 миллион долларов, прогнозируют обозреватели. Во время бизнес-форума планируется подписать рамочное соглашение о поставках в 2020 году металлопродукции на 16,8 миллиона долларов.

Еще одним перспективным направлением в сфере металлургии может стать, полагают в Минске, приобретение белорусской стороной акций сербского завода "Магнохром", который производит огнеупорные материалы.

Реализация всего комплекса обозначенных проектов бесспорно внесет существенный вклад в наращивание экономического сотрудничества. Однако, чтобы достичь показателей товарооборота в 500 миллионов долларов, обеим сторонам придется провести детальную ревизию экономической кооперации. Визит Александра Лукашенко в Сербию и должен придать импульс этой работе, резюмируют в пресс-службе президента Беларуси.