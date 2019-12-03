Мадуро наградил российского посла орденом Франсиско Миранды

Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил российского посла Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды, который вручается за выдающиеся заслуги и за деятельность, способствующую развитию страны.

Награждение состоялось во время торжественной церемонии в президентском дворце, пишет РИА Новости. По словам Мадуро, орден - это признание заслуг и благодарность Владимиру Заемскому, на протяжении более десяти лет работы которого отношения РФ и Венесуэлы переживают свое развитие.

Президент подчеркнул глубокие и тесные отношения двух стран, которые совпадают в стратегии, политике и дипломатии. В этом году будет побит рекорд в двусторонней торговле. Отметил Мадуро и увеличение инвестиций в нефтяную, газовую, нефтехимическую отрасли, а также в промышленность и сельское хозяйство.