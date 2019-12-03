Макрон назвал Францию первой морской державой Европы

Франция является первой морской державой Европы и второй в мире. Об этом заявил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон во время своего выступления на мероприятии, посвященном развитию морской экономики.

"У Франции есть миссия на будущее - быть морской державой, уравнивающей баланс сил. Мы - экономическая держава, военная держава, мы являемся постоянным членом Совета Безопасности ООН. И мы являемся первой морской державой в Европе", - заявил Макрон, добавив, что в мире Франция является второй морской державой.

Он также напомнил, что у Франции есть и заморские территории, которые помимо всего прочего расположены на архипелагах. Макрон подчеркнул, что сегодня контроль над морским пространством является одним из самых важных "политических и стратегических вызовов", а нарушение морских торговых путей может напрямую угрожать глобализации. В этой связи он высказался о недавних инцидентах в Ормузском проливе, где два нефтеналивных танкера (Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы) подверглись атаке.

"Я распорядился, чтобы близ входа в Ормузский пролив стоял наш фрегат, который бы защищал наши торговые суда, помогал лучше справляться с вызовами безопасности в этой зоне, а также обеспечивал европейское присутствие в этой зоне", - заявил Макрон.

По его словам, Франция создает беспрецедентный потенциал в море, который призван защитить ее территорию и помочь Парижу "взять на себя роль великой морской державы в мировом балансе сил".

Макрон также затронул тему создания общеевропейской системы обороны, подчеркнув, что еще два года назад его планы не воспринимали всерьез. Однако сейчас, по мнению французского лидера, основа для этой концепции заложена, европейская инициатива вмешательства вполне реальна и сегодня работает в Греции и Италии.