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03.12.2019 19:51
Рубрика: Власть

МИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

Текст: Диана Ковалева

Обвиняемый в шпионаже гражданин США и еще трех стран Пол Уилан прибегает к симуляции, которая входит в курс подготовки разведки, а его здоровью ничего не угрожает. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Квалифицированную лечебную помощь обвиняемый получает не только от врачей следственного изолятора, но и от специалистов городских медицинских учреждений", - говорится в тексте сообщения.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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В частности, в сентябре для Уилана было организовано всестороннее обследование в одной из московских клиник, не выявившее опасных заболеваний.

"Для устранения небольшого недомогания [обвиняемому] предложено провести операцию, от которой он, однако, сам отказался, решив ограничиться медикаментозным лечением", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

На Смоленской площади также отметили, что жалобы осужденного на условия заключения и действия следователей ни разу не подтвердились и являются лишь средством создания "шумихи" вокруг своей персоны. В МИДе также подчеркнули, что Уилана "практически еженедельно" посещают дипломаты Великобритании, Ирландии, США и Канады.

Помимо этого, в тексте комментария говорится, что заявления США о том, что Москва якобы "без вины" держит Уилана в заключении, является не более чем очередной кампанией дезинформации, призванной очернить образ России.

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