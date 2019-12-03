МИД РФ опроверг сообщения о расширении "нормандского формата"

Никаких дискуссий о расширении "нормандского формата" не ведутся. Об этом сообщили в российском МИДе в ответ на заявления заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла.

"Никаких дискуссий на уровне внешнеполитических служб или спецпредставителей не ведется. Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях", - заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее Хейл сообщил о неких дискуссиях, которые ведутся вокруг попыток расширить "нормандский формат". При этом политик не уточнял, кто именно принимает участие в обсуждении и идет ли речь о расширении формата за счет присоединения к нему США.