Минздрав предупредил о противопоказаниях к прививкам

Иммунопрофилактика спасла человечество от многих эпидемий, тем не менее, для прививок существуют противопоказания.

Завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал "РГ" обо всех противопоказаниях к прививкам и о том, какие исследования стоит провести, чтобы быть уверенным в том, что прививка вам не повредит.

"Современные вакцины - это безопасные препараты, они имеют крайне ограниченное число противопоказаний. И, как правило, они носят временный характер. Например, людям, перенесшим любые острые заболевания, плановую иммунизацию проводят через 2-4 недели после выздоровления. Плановую иммунизацию пациенту с хроническим заболеванием проводят при наступлении ремиссии - полной или максимально достижимой, на фоне поддерживающего лечения", - говорит Николай Брико. Решение об иммунизации принимает лечащий врач на основании оценки состояния пациента.

Вакцинация не проводится, если у привитого были побочные (индивидуальные) проявления после иммунизации на предыдущую дозу вакцины (коллаптоидная реакция, "пронзительный крик", фебрильные судороги, аллергические реакции). Если была сильная реакция (например, лихорадка с температурой выше 40°С, отек, гиперемия и отек в месте инъекции больше восьми сантиметров, на предшествующую дозу вакцины).

Также прививки не делаются, если у человека есть гуморальные, клеточные, комбинированные первичные иммунодефициты, индуцированные иммунодефицитные состояния, продолжил эксперт.

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