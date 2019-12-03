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03.12.2019 18:47
Рубрика: Власть

Москалькова рассказала о зарубежном опыте борьбы с домашним насилием

Текст: Галина Мисливская

Законы о профилактике семейно-бытового насилия успешно действуют в разных странах мира, в том числе на постсоветском пространстве, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Фото: Mandygodbehear / iStock
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"Сегодня закон о профилактике бытового насилия, о противодействии насилию в семье и с другими подобными названиями работает в очень многих государствах, в том числе в бывших республиках Советского Союза", - сказала она.

Сама Москалькова внимательно изучила применение такого документа в Казахстане и пришла к выводу, что "после принятия закона, который имеет везде рамочное, профилактическое, превентивное значение, количество преступлений, совершенных членами семьи в отношении друг друга, значительно уменьшилось".

"Значит, эта превентивная мера о том, что общество хотя бы осуждает это явление, играет хорошую и позитивную роль", - констатировала омбудсмен.

Она считает, что в данный момент необходимо сосредоточиться на содержании законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ", опубликованного на сайте Совета Федерации. Москалькова подчеркнула, что этот документ ничего общего не имеет с ювенальной юстицией и не противоречит российским семейным ценностям и традициям. Омбудсмен призвала всех внимательно прочитать текст законопроекта и высказать свои предложения.

Фото: pixabay.com
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Документ был опубликован на сайте Совфеда 29 ноября и уже набрал более 3800 комментариев, зачастую весьма эмоциональных. Часть комментаторов опасается излишнего внимания государства к "погоде в доме" и видит угрозу неприкосновенности семейной жизни.

Член рабочей группы по подготовке документа адвокат Мари Давтян убеждена, что граждане готовы к обсуждению столь резонансных тем. "Я понимаю опасения большой части общества", - сказала она, отметив, что люди переживают за самое драгоценное, что у них есть - за свою семью и за своих детей.

Фото: iStock.
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"Мы специально в проекте не трогаем ни вопрос органов опеки и попечительства, ни вопрос детско-родительских прав, именно потому, что это отдельная история, которая требует отдельного регулирования", - подчеркнула Давтян.

"У нас в первую очередь речь идет о том, что мы помогаем только тому, кто эту помощь просит. То есть никто ничего не делает без согласия пострадавшего лица", - добавила адвокат, заверив, что по итогам обсуждения рабочая группа проанализирует все высказанные мнения.

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