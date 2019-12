На стыке права и инноваций: Итоги международной конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition 2019

29 ноября в инновационном центре "Сколково" состоялась 3-я Международная конференция Skolkovo LegalTech. Black Edition 2019, на полях которой ведущие зарубежные и российские эксперты в области LegalTech, а также представители крупнейших консалтинговых компаний обсудили, как специалистам и бизнесу подготовиться к революции инноваций в сфере права и получить максимальную отдачу от внедрения технологий в юридическую практику.

С приветственным словом на церемонии открытия к участникам конференции обратились председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов и президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

Внедрение технологий кардинально меняет облик юридического сообщества и подходы к бизнес-управлению, сказал председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов. "Все по-разному представляют, что такое LegalTech. Традиционно мы понимаем под этим термином технологические решения, позволяющие облегчить жизнь юристов. Но сегодня мы бы хотели подумать, меняют ли технологии профессию юриста или же развитие технологий это лишь подспорье. Юристу свойственны определенные качества. У нас будет время, чтобы обсудить, изменились ли качества юристов, поменялся ли формат их работы", - заявил Дроздов.

Чтобы достичь конкурентного преимущества и занимать равноправную позицию наряду с предпринимателями и инноваторами, юристу необходимо стать полноценным бизнес-партнером, полагает Кричевский. "Юристы - это особая каста, в хорошем смысле избранные люди. И кто бы что ни говорил о наступлении цифрового века и гибели юристов, не надо забывать, что есть основа - то, что формирует юристов, их стиль мышления, так называемый Legal Thinking. На мой взгляд, это и есть залог выживания юристов в современную цифровую эпоху. И сегодня мы будем говорить о том, какие качества у юристов есть в силу их образования и подхода и какие качества им следует развивать, чтобы усилить свою роль в новом мире", - сказал он.

Конференция открылась пленарным заседанием Forbes "Legal&Business: как юридические практики и технологии развивают бизнес". В нем приняли участие замминистра юстиции Российской Федерации и уполномоченный государства при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства" Елена Авакян, исполнительный вице-президент по юридическим вопросам и корпоративным отношениям "ВымпелКом" Виктор Бирюков, председатель комитета по технологиям и праву The Law Society of England and Wales Павел Климов и старший менеджер по продукту направления LegalTech в группе AI компании МТС Сергей Абрамов. Модератором пленарного заседания выступил редакционный директор Forbes Russia Николай Усков. Эксперты обсудили российские и общемировые тренды в сфере инноваций в юридической практике.

Далее на полях конференции выступил юрист и аналитик, лауреат Fastcase 50, научный сотрудник Института управления юридической практикой, финалист премии ILTA"s Thought Leader of the Year, автор бестселлеров по бизнес-подходам Ари Каплан. В рамках лекции "Юридический отдел как конкурентное преимущество: чего ждут инхаус-юристы от партнеров юридических фирм" Каплан поделился с крупнейшими мировыми консалтинговыми компаниями своим профессиональным опытом и рассказал, как современному юристу адаптироваться к вызовам времени.

Юрист подчеркнул, что компаниям необходимо улучшать практики отслеживания эффективности, больше внимания уделять аудиту технологического портфолио и безопасности данных. По его информации, в 2017 году только 26% компаний интересовались технологическими компетенциями своих аутсорс-консультантов. В 2019 году этот процент значительно вырос - сейчас аудит проводит 49%. В результате 69% фирм поменяли свои подходы к работе из-за изменившихся требований к защите данных.

Затем эксперты Deloitte Legal провели экспертную сессию "Как и зачем запускать LegalTech". Ее участниками стали глобальный лидер цифрового и инновационного развития Deloitte Legal Томас Нортхофф, управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, директор по цифровым продуктам компании "Делойт", СНГ Дмитрий Беспалов, а также член правления и заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергей Емельченков.

Управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра отметила, что юристам не стоит беспокоиться о том, что их заменят компьютерные программы, потому что LegalTech подразумевает высвобождение интеллектуальных ресурсов для решения сложных задач, а не замену юриста искусственным интеллектом. Она подчеркнула, что было бы проблематично продавать продукты, которые не пилотируешь в собственной компании, а потому все решения сначала внедряются в самом "Делойт", СНГ. "Учитывая, что Россия большая, приходится работать с филиалами, с дочерними предприятиями, все существуют разрозненно, единой базы знаний нет. Это становится серьезным препятствием для внедрения LegalTech. С моей точки зрения, это самая большая боль индустрии", - рассказала Анна Костыра.

После этого перед российскими коллегами выступили ведущие представители LegalTech-сообществ Европы и Азии. В рамках сессии FLIP: New Law Business Model Approach главный исполнительный директор Сингапурской академии права (SAL) Пол Нио на опыте уникальной программы акселерации Future Law Innovation Program (FLIP) объяснил, как инновации внедряются в бизнес-процессы компаний, и рассказал о способах модернизации рынка юридических услуг. Для внедрения инноваций в сферу права необходим экосистемный подход, считает эксперт. При этом следует привлекать не только практикующих юристов, но и всех специалистов, так или иначе занятых в этом сегменте рынка: государственных представителей, студентов, инхаус-юристов, ассистентов и так далее. "Для этого мы создали Сингапурскую академию права, но наши проекты глобальные. Российские игроки - Ассоциация IPChain и "Сколково" - уже состоят в FLIP и недавно присоединились к нашей новой инициативе, платформе для международного профессионального сообщества ALITA, The Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association", - сказал Нио.

О европейском опыте по развитию LegalTech и трансформации роли юриста в современной практике в ходе дискуссии "Обзор трендов на европейском рынке" рассказал президент Европейской LegalTech Ассоциации (ELTA), директор по развитию бизнеса CMS Hasche Sigle Тобиас Хайнинг. По его мнению, основным препятствием для развития рынка LegalTech стало непонимание юристами, для чего им нужны технологии и как их применять. "Главными факторами традиционно становятся страх перед переменами, отсутствие конкуренции, недостаток информации и регуляторные барьеры. Также не стоит забывать и о таких проблемах, как нехватка ресурсов - бюджета, специалистов, технологий. Однако трансформации не избежать: инновации улучшают эффективность и повышают конкурентоспособность, открывают новые возможности для развития и целые сегменты рынка, дают равный доступ к правосудию для всех. Это сильные драйверы, и рост LegalTech-рынков продолжится", - заявил Хайнинг.

Учредитель и генеральный директор The Paragraph Magazine Ольга Демидова поделилась результатами совместного исследования The Paragraph и Skolkovo LegalTech о навыках, необходимых современным руководителям юридических команд. "Мы изучали навыки инхаус-юристов и проводили опрос о том, какие собственные лидерские навыки head of legal считают сильными. Результаты таковы: среднестатистический руководитель уверен, что он мыслит бизнес-категориями, берет на себя ответственность, принимает риски, эффективно организует свою работу и ставит перед командой понятные цели. Был еще вопрос: какие из ваших навыков востребованы бизнесом? Самый частый ответ примерно такой: это навык давать быстрый результат в условиях ограниченных и непонятных ресурсов", - рассказала Демидова.

В ходе сессии "Легальные истории" представители лучших стартапов в области LegalTech рассказали, с какими сложностями они столкнулись с момента запуска, как развивают свои продукты и каких результатов удалось достичь. Директор по развитию юридических технологий фонда "Сколково" Антон Пронин, выступивший модератором дискуссии, рассказал, что "мировая статистика печальна - более 90 процентов стартапов не доживают и до двух лет". "Фонд "Сколково" повышает выживаемость стартапов, и каждый из них проходит путь, который заслуживает уважения. Индустрия LegalTech постепенно растет в мире и России", - отметил он.

Своими кейсами с участниками конференции поделились резиденты "Сколково" и победители премий в области юртеха адвокат, основатель сервиса PLATFORMA Ирина Цветкова, генеральный директор "Онлайн Патент" Алина Акиншина, основатель и управляющий партнер компании Legium Иван Хаустов и коммерческий директор "Европейской юридической службы" ("ЕЮС") Андрей Хорошилов. "Забавно, что мы просто делали цифровые продукты, а потом выяснили, что это называется LegalTech, и вообще поняли, что это такое. Из-за шумихи, которая возникла в результате наших успехов, к нам стали тянуться люди - различные проекты и конкретные кадры, которых мы переманивали из других проектов. Команда стала шире, но все ключевые люди остались. Мы растем как стартап, а не как линейный бизнес", - сказал Хорошилов.

Также в насыщенную деловую программу конференции вошли разнообразные мастер-классы. Так, компания "Гарант", разработчик справочной правовой системы, провела мастер-класс на тему "Создание базы юридических знаний и другие LegalTech-решения". Компания Deloitte на мастер-классе "Ускоряем время: право будущего к вашим услугам" продемонстрировала, как оптимизировать рутинные задачи при помощи перспективных систем автоматизации юридической работы.

После сессии было подписано соглашение о включении сервиса депонирования и защиты объектов интеллектуальной собственности n"RIS в состав учредителей цифровой платформы для управления патентами и товарными знаками "Онлайн Патент". В рамках данной сделки частичный выход из проекта осуществляют его инвесторы "РВМ Капитал", Softline Venture Partners, Starta Capital, Moscow Seed Fund, Михаил Штепан и Николай Белых. Контрольный пакет ООО "Онлайн Патент" приобрел один из акционеров n'RIS и в ближайшее время передаст его на баланс сервиса.

В этом году золотыми партнерами Skolkovo LegalTech. Black Edition выступили банк "Новый век" и компания "Делойт", СНГ, серебряным - "Европейская юридическая служба". Автомобильный партнер - Aston Martin. Конференция прошла при поддержке Ассоциации IPChain и Федерации интеллектуальной собственности. Партнер выставочной программы - цифровой сервис n"RIS. Также в этом году партнерами фонда "Сколково", традиционного организатора мероприятия, впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и Forbes Russia.