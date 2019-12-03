Биологи назвали подсказки, которые помогут определить настроение кошек

Ученые из университета Гвельфа в Канаде провели масштабное исследование и выяснили, что большинство людей не умеют правильно определять настроение кошек, но "прочитать" эмоции этих непостижимых животных все-таки можно.

В эксперименте приняли участие около шести тысяч владельцев кошек из 85 стран. Добровольцы должны были идентифицировать настроение животных, просмотрев 20 видеоклипов с участием кошек самых разных пород, из которых был исключены моменты, где они проявляли свои эмоции слишком явно. Например, из видеороликов были вырезаны кадры, где у кошек были полностью прижаты уши или открыты рты.

В большинстве случаев попытки понять кошек закончились провалом, но 13 процентов участников успешно справились с заданием и угадали, какие чувства выражали кошачьи морды.

По мнению ученых, они обращали внимание и верно интерпретировали тончайшие выражения мимики: легкое подергивание век, немного расширенные зрачки и тому подобное.

Оказалось, что женщины значительно точнее разбираются в настроении кошек, чем мужчины, а также молодые люди понимали этих животных лучше пожилых. Хорошие показатели продемонстрировали ветеринары и зоопсихологи.

Почему одни люди понимают животных, а другие - нет? Откуда берутся эти способности? Как именно выражения кошачьих мордочек меняются в зависимости от их состояния? Эксперты считают, что ясность в этих вопросах поможет владельцам животных и персоналу ветеринарных клиник обеспечить питомцам самый лучший уход.

Канадские ученые утверждают, что кошки остаются загадочными существами для нас. Их репутация в том плане не изменилась. Но шанс научиться понимать этих животных у нас есть. Они проявляют свои эмоции, мы зачастую не обращаем на это внимания и не умеем правильно их "считывать".