Объем инвестиций в недвижимость вырастет в 1,4 раза в 2019 году

По итогам 2019 года объем инвестиций в недвижимость России может увеличиться в 1,4 раза по сравнению со значением прошлого года и достигнет порядка 250 миллиардов рублей. Об этом сообщили аналитики компании CBRE. В прошлом же году объем инвестиций составил 181 миллиард рублей.

Как отмечается, благоприятный фон развития макроэкономики повлиял на то, что интерес инвесторов стал повышаться. Рост инвестиций отмечен сразу в нескольких сегментах.

В частности, сегмент торговой недвижимости третий год подряд лидирует в структуре инвестиций с долей порядка 30 процентов. Объем вложений в этот сегмент по итогам года может достигнуть почти 80 миллиардов рублей против 55 миллиардов рублей годом ранее.

Не смотря на то, что спрос потребителей смещается в сторону онлайн-торговли, торговые центры людям по-прежнему необходимы.

Тенденция к росту инвестиций в недвижимость России ожидается и в следующем году. По прогнозам экспертов, объем вложений в 2020 году превысит показатель этого года и увеличится до 300 миллиардов рублей.