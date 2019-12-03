Около двух миллионов венесуэльцев остались без света

Очередной блэкаут затронул около двух миллионов человек в Венесуэле. Масштабное отключение электричества произошло в 11:46 по местному времени. Без света остались несколько муниципалитетов, сообщает РИА Новости.

Аварийные бригады сейчас "самоотверженно и преданно трудятся для стабилизации ситуации". При этом власти не называют конкретных сроков устранения неисправностей. Также неизвестна причина, из-за которой произошла столь масштабная авария.

По мнению независимых экспертов, к перебоям с электричеством в Боливарианской республике приводит износ оборудования.