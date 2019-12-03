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Рубрика: В мире

Опрос: Немецкий бизнес по-прежнему делает ставку на Россию

Текст: Александр Саможнев

Немецкие компании довольны ситуацией в России. "Хорошей" или "очень хорошей" называет ее 41 процент бизнесменов, 51 процент "удовлетворительной" (против 47 процентов годом ранее). Об этом говорится в представительном опросе, проведенном Восточным комитетом немецкой экономики и Российско-Германской внешнеторговой палатой. В нем приняли участие 112 компаний с более чем 144 000 сотрудников в России и совокупным годовым оборотом в 2018 году около 18 миллиардов евро.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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О намерениях расширять штат и инвестировать в России в 2020 году заявила треть респондентов. Запланированные инвестиции составляют почти 530 миллионов евро. Около половины опрошенных компаний полагают, что в долгосрочной перспективе значение России для германского бизнеса будет расти. "Немецкий бизнес по-прежнему делает ставку на Россию и продолжает активно инвестировать, чистые прямые инвестиции немецких компаний в России в 2018 году преодолели отметку в 3,26 миллиарда евро, что является рекордом со времен финансового кризиса десять лет назад", - комментирует ситуацию председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп.

Оптимистичнее, чем годом ранее, оценивают компании экономические перспективы на следующий год. Так, 43 процента респондентов рассчитывают на положительную или умеренно положительную экономическую динамику в 2020 году (в прошлом году таких был 41 процент). И только 15 процентов опасаются ее замедления (против 23 процентов в 2018 году). При этом, несмотря на слабую конъюнктуру, немецкие компании в целом растут с опережением российского рынка.

По мнению капитанов бизнеса, деловой климат в России по-прежнему омрачают различные факторы. Основными препятствиями для деловой активности немецких компаний в России являются бюрократия и слабая конъюнктура. Предпринимательское сообщество также обеспокоено протекционистскими барьерами. 62 процента немецких компаний в России считают, что бизнес страдает от мер протекционистской направленности, речь идет об участии в государственных тендерах.

Фото: Ирина Белова
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По оценкам исполнительного директора Восточного комитета Михаэля Хармса, экономические санкции, напротив, немного утратили свое значение. Однако возрос фактор таких внутренних российских проблем, как бюрократические издержки и протекционистские барьеры. Бизнес рассчитывает на новые стимулы роста, в том числе, на целевую поддержку малого и среднего бизнеса и сокращение бюрократии.

По сравнению с прошлым годом компании придают меньшее значение существующим санкциям США и не так сильно опасаются новых. За отказ от ограничений выступает 93 процента опрошенных компаний. При этом 51 процент фирм высказались за их поэтапную, и 42 процента - за незамедлительную отмену. В этой связи Хармс отмечает, что санкции по-прежнему ложатся бременем на двухсторонние экономические отношения, способствуя отмежеванию России и усилению влияния Китая.

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