Парламентарии Южной Кореи призвали объявить посла США персоной нон грата

Посол США в Сеуле Гарри Харрис своими недипломатичными замечаниями в очередной раз спровоцировал недовольство и гнев со стороны местных политиков. Ряд парламентариев призвали объявить американского посла персоной нон грата за его грубость и "недостаточный уровень уважения к стране пребывания".

Напомним, что совсем недавно южнокорейская газета "Хангёре Синмун" назвала Харриса "самым худшим послом США из тех, кто когда-либо работал в Корее". Поводом для подобных оценок стали прямая и жесткая критика политики Сеула в конфликте с Японией, а также попытки посла США оказать давление на влиятельных функционеров парламента Республики Корея (РК) по вопросу об разделе расходов по оплате пребывания на Корейском полуострове американских войск. Депутат парламента РК Ли Хе Хун, которая беседовала с Харрисом, заявила потом, что "была шокирована" подобным подходом и "никогда с подобным не сталкивалась".

Не успела улечься недавняя критика в адрес посла США в Сеуле, как он снова дал повод для недовольства. На этот раз в прессу попали его бесцеремонные вопросы по поводу окружения президента РК Мун Чжэ Ина. Так, 23 ноября в ходе встречи с группой южнокорейских парламентариев, он спросил: "Тут ходят слухи, что президент Мун окружен "леваками", которые имеют просеверокорейские симпатии. Так ли это?"

Широко известно, что Вашингтон и Сеул довольно серьезно расходятся по части политики в отношении Пхеньяна. Нынешнее южнокорейское правительство во главе с Мун Чжэ Ином пытается развивать сотрудничество с Севером, что далеко не всегда находит понимание у американцев. Харрис явно надеялся, что говорит в кругу единомышленников, так как и среди южан хватает сторонников жесткого подхода к КНДР, но тем не менее высказывания американского дипломата попали в СМИ.

Подобная оценка высокопоставленных чиновников Южной Кореи и фактические обвинения в просеверокорейских симпатиях со стороны иностранного посла возмутили корейских экспертов, общественность и народных избранников. Дошло до того, что некоторые стали требовать объявить Гарри Харриса, который уже далеко не в первый раз позволяет себе грубые высказывания в адрес политики Сеула, персоной нон грата и выдворить из страны. Корейцы понимают, что взгляды посла другой страны могут не совпадать с политикой правительства страны пребывания, но в любом случае дипломат обязан вести себя корректно и не вмешиваться во внутренние дела.

"С момента своего приезда в Корею посол США Харрис постоянно вмешивался в те вопросы политики нашей страны, который касаются вопросов объединения и национальной безопасности… Он пытается оказывать давление на правительство Кореи, политиков, когда дело доходит до обсуждения проблемы распределения расходов на пребыванию войск США и по поводу продления договора с Японией по обмену информацией", - цитирует издание The Korea Times заявление южнокорейского депутата Ким Чон Хуна, которое он сделал в ходе недавней пресс-конференции. Ким добавил, что Харрису следует увидеть и рассказать своему правительству о том недовольстве, которое существует в корейском обществе политикой США и что выражается в многочисленных протестах перед воротами американского посольства.

Многие из корейских народных избранников, которые встречались с Гарри Харрисом лично, отмечают, что он от всех предыдущих послов США отличается грубостью и резкостью. "Пока Гарри Харрис будет послом США в Сеуле, я никогда не пойду в посольство на обед, даже если меня пригласят… Это самый беспардонный и невежливый из всех послов, кого я видела", - заявила журналистам пресс-секретарь правящей Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Чжон.

Отметим, что, несмотря на все возможные разногласия между Сеулом и Вашингтоном, ряд предыдущих послов США в Корее были очень популярны среди корейцев. Так, предшественник Харриса Марк Липперт прославился тем, что постоянно проводил публичные мероприятия в кругу корейцев и очень любил ходить на матчи корейской бейсбольной лиги. Также в Корее был очень популярен посол США Кристофер Хилл, который пытался побольше узнать о культуре и истории Страны утренней свежести, а также много путешествовал по Южной Корее. По мнению ряда корейских экспертов, возможно, на стиль поведения Харриса повлияло его прошлое. Он до этого был кадровым морским офицером, адмиралом, возглавляя до перехода на дипломатическую работу Тихоокеанское командование ВМС США. "Хотя прошло достаточно много времени с того момента, когда Харрис снял китель адмирала, но, похоже, что он временами забывает, что он дипломат, а не военный, и что армейский стиль неприемлем в межгосударственном общении", - сказали на условиях анонимности источник в парламентских кругах Южной Кореи.