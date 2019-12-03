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Рубрика: Экономика

Ноги на полку

Модель новых плацкартных вагонов выберут пассажиры
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 274(8032)
На вокзалах в следующем году установят три макета некупейных вагонов будущего, чтобы их смогли оценить пассажиры, рассказали журналистам представители Федеральной пассажирской компании (ФПК). В производство новые вагоны запустят в 2023 году, пока специалисты стараются учесть все нюансы.

Макет первого концепта уже был представлен широкой публике на форуме "Транспортная неделя". Этот вариант проработан больше всего, отметил Александр Лошманов, замглавы по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" (он будет строить новые вагоны). Пассажирские полки в первом варианте располагаются привычно. В вагоне будет 9 открытых купе, 2 из них останутся традиционными, а в 7 установят жесткую трансформируемую перегородку. Ее можно отодвинуть либо закрыть.

Второй концепт предполагает продольное расположение полок в шахматном порядке. При этом полки стали длиннее, а пространства больше. Главный вопрос, как сохранить возможности для общения, если едут пассажиры с детьми или в компании, отметил Лошманов.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Третий вариант - "елочка": полки расположены под углом, у каждого места появляется небольшое индивидуальное пространство со столиком. Главная задача в этом случае - найти достаточно места для размещения багажа.

Независимо от концепции расположения пассажирских мест все вагоны будут наполнены новой начинкой. Это расширенные полки в зоне верхней части туловища, чтобы можно было свободно класть руки, индивидуальные шторки вдоль полок, персональные шкафчики, светильники, воздуховоды, розетки, Wi-Fi.

Наконец, возможно, одно из самых важных решений - вагоны расширят на 30 см, благодаря чему увеличатся полки. "Новый габарит только что принят в работу. Это позволит решить проблему торчащих ног в плацкартных вагонах", - отметил Лошманов.

ФПК планирует в год отправлять на маршруты по 300-400 новых вагонов.

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