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03.12.2019 18:02
Рубрика: Культура

Под руинами древнеримского города найден затерянный форт

Текст: Денис Передельский
Фото: Lom Museum of History Фото: Lom Museum of History
Фото: Lom Museum of History

В Болгарии археологи при проведении раскопок в древнеримском городе Альмус на Дунае обнаружили руины ранее неизвестных сооружений, которые, вероятно, являются остатками 2000-летнего форта.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, открытие получилось довольно неожиданным. Дело в том, что первые крупные раскопки римской крепости Альмус прошли еще в 1986-1990 годах. С тех пор каждый год археологи исследуют руины, расположенные в современном городе Лом на Дунае. Казалось, загадок уже быть не должно.

Фото: Anne Austin of the University of Missouri
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Однако в ходе этого полевого сезона археологи обнаружили под остатками древнеримского города еще более старые сооружения. Они датированы серединой I века нашей эры. Также были обнаружены культурные слои второй половины I века нашей эры.

Это удивило ученых. Известно, что крепость Альмус была построена в III-IV веках нашей эры во времена правления римских императоров Диоклетиана (284-305 гг. н. э.) и Константина (306-337 гг. н.э.)

Исследование ранее неизвестных руин показало, что на месте Альмуса, вероятно, располагался еще более древний римский форт. То есть римский период истории этого города сразу был отодвинут на два столетия назад.

Археологи сообщили, что им удалось найти часть ранней римской крепостной стены, остатки улицы с канавой, а также разрушенные казармы, в которых размещался контуберний - самое маленькое подразделение солдат в римской армии.

Кстати, в казармах археологи обнаружили золотую фалеру - древнеримскую наградную пластину, которая была аналогом современных медалей. Там же были найдены фрагменты керамики с Апеннинского полуострова, Галлии и восточных провинций Римской империи. Установлено, что казармы были сожжены. Ученые считают, что форт пал под натиском варваров.

Также при раскопках было обнаружено роскошное здание II-III веков нашей эры. Оно было покрыто штукатуркой различных цветов, в том числе аристократического "помпейского красного цвета".

По мнению археологов, этот цвет и многочисленные фрагменты красной глянцевой керамики свидетельствуют о высоком социальном статусе людей, которые работали или жили в этом здании. Возможно, это были старшие офицеры римской армии.

Ученые считают, что это здание на протяжении какого-то времени могло использоваться в качестве таможенного поста - внутри были обнаружены гири для весов, соответствующие римской измерительной системе.

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