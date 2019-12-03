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Рубрика: В мире

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока - 2"

Решение Дании по "Северному потоку-2" не было политическим, правительство страны хотело убедиться, что проект соответствует международным обязательствам и экологическим стандартам. Об этом заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам", - цитирует РИА Новости слова Сендергорда.

Отметим, что разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны выдало Датское энергетическое агентство (DEA), документы выданы в соответствии с Законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

Комментируя попытки Белого дома помешать окончательной реализации проекта посол заметил, что все будет зависеть от внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. "Это будет зависеть от того, какие изменения произойдут в конгрессе США и что они будут с этим делать дальше", - добавил он.

В мире Европа Дания Газопровод "Северный поток-2"
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