Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока - 2"

Решение Дании по "Северному потоку-2" не было политическим, правительство страны хотело убедиться, что проект соответствует международным обязательствам и экологическим стандартам. Об этом заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд.

"Это не было политическим вопросом, так как им более не занимался наш министр иностранных дел. Решение было принято агентством, которому этот вопрос был делегирован министерством по техническим причинам", - цитирует РИА Новости слова Сендергорда.

Отметим, что разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море в исключительной экономической зоне страны выдало Датское энергетическое агентство (DEA), документы выданы в соответствии с Законом о континентальном шельфе и обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву.

Комментируя попытки Белого дома помешать окончательной реализации проекта посол заметил, что все будет зависеть от внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. "Это будет зависеть от того, какие изменения произойдут в конгрессе США и что они будут с этим делать дальше", - добавил он.