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03.12.2019 21:50
Рубрика: В мире

Посольство РФ поддерживает контакт с арестованным в США Никитиным

Текст: Диана Ковалева

Российское посольство в США находится на связи с Олегом Никитиным, которого арестовали по обвинению в "мошенничестве и отмывании денежных средств". Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

"Дипломаты посольства находятся на связи с О.В. Никитиным, содержащимся под стражей в изоляторе шт. Джорджия по обвинению в "мошенничестве и отмывании денежных средств". Росгражданин свою вину не признает", - сообщает посольство.

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Оно также подчеркнуло, что дипломаты поддерживают постоянный контакт с адвокатом и родственниками Никитина с сентября этого года, когда он и был задержан. В представительстве заявили о намерении продолжить оказывать россиянину "необходимое консульско-правовое содействие".

Ранее во вторник сообщалось, что гражданин РФ Олег Никитин был арестован в США по подозрению в "финансовых махинациях, в сговоре с целью отмывания денег и попытках обойти торговые санкции". Согласно имеющимся данным, Никитин и еще один россиянин Антон Черемухин якобы пытались через посредников приобрести у американской компании газовую турбину Vectra 40G за 17,3 миллионов долларов. Аналогичные обвинения также выдвинуты против двоих граждан Италии и одного гражданина США.

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