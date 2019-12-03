Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. N 1490 г. Москва "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области качества"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества:

а) в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек:

публичному акционерному обществу "КАМАЗ" (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);

обществу с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ" (пос. Газопровод, п. Сосенское, г. Москва);

акционерному обществу "Выксунский металлургический завод" (г. Выкса, Нижегородская область);

акционерному обществу "Авиакомпания "Сибирь" (г. Обь, Новосибирская область);

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Тольяттинский государственный университет" (г. Тольятти, Самарская область);

акционерному обществу "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" (г. Зеленодольск, Республика Татарстан);

б) в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек:

федеральному государственному бюджетному научному учреждению "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" (г. Кемерово, Кемеровская область);

обществу с ограниченной ответственностью "Группа компаний "РУБЕЖ" (г. Саратов);

федеральному государственному бюджетному учреждению "Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова" Министерства обороны Российской Федерации (г. Саки, Республика Крым);

в) в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек:

частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Центр подготовки кадров - Татнефть" (г. Альметьевск, Республика Татарстан);

обществу с ограниченной ответственностью "Тепличный комплекс ЮгАгроХолдинг" (г. Грозный, Чеченская Республика);

обществу с ограниченной ответственностью "Димитровградский вентильный завод" (г. Димитровград, Ульяновская область).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев