Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. N 1490 г. Москва "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2019 года в области качества"

Правительство Российской Федерации постановляет:
Присудить премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества:
а) в категории организаций с численностью работающих свыше 1000 человек:
публичному акционерному обществу "КАМАЗ" (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);
обществу с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ" (пос. Газопровод, п. Сосенское, г. Москва);
акционерному обществу "Выксунский металлургический завод" (г. Выкса, Нижегородская область);
акционерному обществу "Авиакомпания "Сибирь" (г. Обь, Новосибирская область);
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования "Тольяттинский государственный университет" (г. Тольятти, Самарская область);
акционерному обществу "Зеленодольский завод имени A.M. Горького" (г. Зеленодольск, Республика Татарстан);
б) в категории организаций с численностью работающих от 250 до 1000 человек:
федеральному государственному бюджетному научному учреждению "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" (г. Кемерово, Кемеровская область);
обществу с ограниченной ответственностью "Группа компаний "РУБЕЖ" (г. Саратов);
федеральному государственному бюджетному учреждению "Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова" Министерства обороны Российской Федерации (г. Саки, Республика Крым);
в) в категории организаций с численностью работающих не более 250 человек:
частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Центр подготовки кадров - Татнефть" (г. Альметьевск, Республика Татарстан);
обществу с ограниченной ответственностью "Тепличный комплекс ЮгАгроХолдинг" (г. Грозный, Чеченская Республика);
обществу с ограниченной ответственностью "Димитровградский вентильный завод" (г. Димитровград, Ульяновская область).
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев