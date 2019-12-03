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03.12.2019 13:38
Рубрика: Власть

Принят закон о введении электронных трудовых книжек

Текст: Татьяна Замахина
С 2020 года в России вводятся электронные трудовые книжки. Закон об этом принят Госдумой.
Фото: Евгений Курсков/ТАСС Фото: Евгений Курсков/ТАСС
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Документ будет вступать в силу постепенно. Еще год после указанной даты работники будут иметь право отказаться от электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей. Для этого потребуется подать заявление. Те, кто этого не сделают, в 2021 году получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. А у новых работников выбора между "цифрой" и "бумагой" не будет. С 2021 года для "новичков" в трудовых отношениях будут вестись только электронные книжки.

Опасаться новшества не следует - наоборот, это удобно, считают в правительстве РФ (кабмин является автором инициативы). Принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, указано в пояснительной записке. Кроме того, "цифра" упростит для работника взаимодействие с кадровиками в ходе трудоустройства.

Фото: Pixabay
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Этот закон давно ждет бизнес, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нововведение даст предпринимателям возможность освободить отделы кадров от излишних трудозатрат. Что особенно важно для крупных предприятий с большим штатом.

Данные о трудовой деятельности сотрудников работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда РФ. Работник сможет контролировать передачу сведений через "личный кабинет" в ПФР, пояснили в Минтруде. В случае выявления неверной или неполной информации работодатель по письменному заявлению работника будет обязан ее исправить или дополнить.

Работодатели, кроме того, должны будут до конца июня 2020 года проинформировать сотрудников о введении электронных трудовых книжек, а также о праве работника посредством письменного заявления сделать выбор между бумажным и электронным носителем.

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