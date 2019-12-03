Прокурор ЯНАО стал фигурантом двух крупных уголовных расследований СКР

По данным СМИ, Следственный комитет России сейчас ведет два независимых расследования деятельности прокурора ЯНАО Александра Герасименко.

Одно из них по жалобе известного ученого, члена рабочей группы ВПК РФ Виктора Гузя из города Ноябрьска. Он просит проверить прокурора по нескольким статьям, среди которых воспрепятствование предварительному расследованию и неисполнение решений судов (статьи 294, 315 УК РФ, 151 УПК РФ и так далее).

Другое расследование - по фактам многолетнего препятствования законной предпринимательской деятельности главы "Корпорации "Роснефтегаз" Олега Ситникова из Нового Уренгоя. Причем прокурор, как пишут СМИ, всячески мешает расследованию, поэтому недавно на "горячую линию" СКР Александру Бастрыкину Олегом Ситниковым подано еще одно заявление по ст. 294 УК РФ - "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". Ранее проверка начата по превышению и злоупотреблению должностными полномочиями (статьи 169, 285 и 286 УК РФ). Обвинения уже насчитывают десятки эпизодов.

Ситуация уникальна: как говорят журналисты-расследователи, факты спорной деятельности прокурора Герасименко подтверждены строгим выговором Генпрокурора РФ Юрия Чайки в 2015 году, проверками СКР и прокуратуры УрФО, а также судами. Однако до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела.

Как пишут СМИ, прокурор на время проверок не отстранен от работы и ничто не мешает ему использовать свое служебное положение. Так, прокуратура ЯНАО отказалась предоставить телефоны и адреса бывших сотрудников, которые могли бы пролить свет на его многолетние "методы работы" с бизнесом Ямала. А нынешние подчиненные Герасименко отказываются отвечать на вопросы сотрудников СКР, называя их "выходящими за предмет проверок". Герасименко тоже отказался отвечать на вопросы следователей. Все это не позволяет принять в отношении него законное решение, говорят юристы.

5 ноября 2019 года СКР принял жалобу Виктора Гузя на прокурора. Материалы переданы в Центральный аппарат СКР, но будет ли толк? Ведь уже четыре месяца не возбуждается дело по "предпринимательскому" расследованию Ситникова, где фигурирует 169-я статья УК РФ. Факты нарушений требуют проверки, уже истекли все процессуальные сроки, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Возникает справедливый вопрос - кто защитит тех людей, которые не побоялись впервые открыто выступить против подобных действий прокурора субъекта?

В 2019 году из всего УрФО только Тюменская область вошла в топ-20 регионов рейтинга АСИ по инвестиционной привлекательности. Богатейший регион Ямал туда не попал, и эксперты не исключают, что одна из возможных причин - спорные действия руководителя окружной прокуратуры.

Несмотря на два серьезных расследования и десятки статей в СМИ, он продолжает "надзирать над законностью" в ЯНАО (более того, как стало известно журналистам, он рассчитывает возглавить транспортную прокуратуру УрФО).

Ранее СМИ отмечали, что у Герасименко могут быть серьезные покровители. Но разве даже хоть самое высокое гипотетическое покровительство позволяет наплевательски относиться к законам и окружающим? Какое уж тут доверие и репутация!

Руководство страны прямо говорит о проблеме реформирования надзорных органов и необходимости улучшать бизнес-климат в России. Поэтому хочется надеяться, что правоохранительные органы дадут объективную правовую оценку деятельности "могущественного" прокурора.