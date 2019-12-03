Путин и Лукашенко встретятся 7 декабря в Сочи

В Кремле подтвердили дату визита президента Беларуси Александра Лукашенко на переговоры с Владимиром Путиным. Это будет в субботу, 7 декабря, после встречи премьер-министров двух стран. Ранее об этом сообщили в Минске.

Напомним, что 8 декабря Беларусь и РФ отметят двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства.

"Могу подтвердить, эта встреча готовится", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На повестке, по его словам, вопросы двусторонних отношений и, прежде всего, "дорожной карты" развития союзнических отношений и Союзного государства, крупные инвестпроекты, газовые дела - "весь комплекс двусторонних отношений".

На вопрос, можно ли встречу назвать решающей в выборе пути интеграции, представитель Кремля сказал: "Путь интеграции двух стран давно был выбран, у нас есть соответствующий договор, мы идем поступательно по пути развития нашего Союзного государства".