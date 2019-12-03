Путин поговорил по телефону с новым и прежним главами Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в должность председателя Европейской комиссии, сообщили в пресс-службе Кремля.

Собеседники отметили, что несмотря на непростой период в отношениях между Россией и ЕС, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки и развивать прямой диалог.

Президент России и глава Еврокомиссии также обговорили вопросы предстоящей 9 декабря в Париже встречи в "нормандском формате", подчеркнув важность последовательного выполнения Минских договоренностей.

Кроме того, Владимир Путин поговорил по телефону с Жан-Клодом Юнкером, прежним председателем Еврокомиссии, и поблагодарил за конструктивное взаимодействие. Путин и Юнкер договорились поддерживать контакты.