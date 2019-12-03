Путин встретится с бизнесменами из Германии

В пятницу, 6 декабря, президент России Владимир Путин проведет встречу с бизнесменами Восточного комитета немецкой экономики в Сочи. Такую информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, могу это подтвердить, это традиционная встреча, которой ждут германские бизнесмены", - сообщил Песков. Ранее в комитете сообщили, что приедут 20 предпринимателей.

"Немецкий бизнес очень широко представлен на нашем рынке, его ценят в Москве", - заверил представитель Кремля. "Как и для бизнесменов других стран, для них создают максимально комфортные условия для работы и они сами имеют планы по расширению своего бизнеса. Вот эти все вопросы и будут обсуждаться", - анонсировал он.