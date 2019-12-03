Народ нынче ученый. На развод типа "компьютерный мастер, живу рядом, возьму недорого" уже мало кто ведется. Но и разводчики не дремлют, совершенствуя новые способы отъема денег у населения. Об одном из них "Российской газете" рассказал пенсионер из Жуковского Юрий Сергиенков.

Как вы кстати

Юрий Михайлович зимой живет в городе, а на лето перебирается в загородный дачный домик. Обычно перед началом дачного сезона на участке забот невпроворот. Что-то за зиму обветшало, где-то нужно подправить, подкрасить, прибить, починить, покосить траву. И с каждым годом это дается все тяжелее - и мы не молодеем, и дача ветшает. А потому, увидев в первый дачный день на заборе объявление "помогу с работами по дому и на участке", Сергиенков подумал: как кстати! И набрал указанный в объявлении номер.

Трубка откликнулась жизнерадостным голосом, назвавшимся Александром. "Мне нужно было окосить участок и завершить кое-какие ремонтные работы - спрятать в короба электропроводку, достроить беседку и доложить тротуарную плитку, - рассказывает Юрий Михайлович. - Александр заверил меня, что со всем справится, более того, деньги с меня возьмет только за беседку и плитку, а трава и проводка - это вроде подарка". Примерно через час щедрый помощник вместе с приятелем Андреем уже сидели на даче у Сергиенкова. Попросили в задаток 50 тысяч. У пенсионера с собой было 40 - их он и отдал. Однако ни расписки в получении денег, ни договора с перечнем оказываемых работ взамен не получил. Гости объяснили, что не захватили с собой паспортов, но вот в следующий раз - обязательно.

"На следующий день мне нужно было уехать в город. Я еще раз предупредил: рассчитываться буду по чекам на материалы и смете проведенных работ", - продолжает Юрий Сергиенков. Через три дня работник перезвонил: все готово, дед. Приезжай, привози оплату - 300 тысяч рублей. Смета, чеки, договор и расписка за аванс? Все есть, ты, главное, деньги вези...

Пользуйтесь услугами только тех мастеров, которых вам рекомендовали. Фото: photoxpress

Как вы некстати

Здесь нужно сказать, что Юрий Михайлович Сергиенков - бывший военный. Он, конечно, как все пожилые люди, доверчив, но былой военной хватки до конца не растерял. Поэтому назначил Александру встречу в городе, рядом со зданием полиции, а сам рванул на дачу, посмотреть, что там наработано на 300 требуемых тысяч. "Все было сделано, но из самых дешевых материалов, а качество работ такое, что плакать хочется", - возмущается пенсионер. Плитка уложена не по уровню и без снятия грунта - ее вспучит и разворотит после первой же зимы. Беседка построена чуть ли не из фанеры и покрашена с проплешинами. А на участке такой беспорядок, будто там не беседку строили, а всю деревню осадой брали.

А что же Александр с Андреем? Они из всех требуемых документов принесли на встречу расписку на 40 тысяч рублей с паспортными данными совершенно незнакомого Сергиенкову человека. Тут уже пенсионер пошел прямиком в полицию, благо она была рядом, и написал заявление о вымогательстве и мошенничестве. Думаете, на этом история закончилась? Как бы не так! Нет, Юрия Михайловича назойливые визитеры больше не беспокоили. Но как-то пришла поплакаться 80-летняя соседка. Ее обманули дачные "помощники", найденные по объявлению на заборе. Пенсионерка наняла их вывезти мусор с участка и выложить плиткой дорожку от дома до калитки, чтобы в любую погоду можно было ходить посуху. Плитку положили так, что даже сама подслеповатая бабушка поняла, что это откровенная халтура, мусора половина осталась, а запросили за такую работу, вы не поверите, - те же 300 тысяч рублей. А когда она, заикаясь, сказала, что такой суммы у нее нет даже дома, ее почти силой посадили в машину и повезли домой - забирать то, что есть. "Как они выглядели?" - спросил Сергиенков. И когда соседка начала описывать внешность, понял - это же Александр с Андреем! Но ведь пенсионеры соседи в городе. А дачи у них в разных местах - Юрий Николаевич выращивает огурцы с картошкой в Егорьевском округе, а его соседка - в Воскресенском. Выходит, предприимчивые помощники гастролируют как минимум по двум муниципалитетам Подмосковья.

Как вы достали!

Еще одной историей о бытовом вымогательстве с нами поделилась москвичка Людмила Светлова. У нее сломался плазменный телевизор. Гарантия на него давно закончилась, в сервис-центре сказали: привозите на ремонт сами. Людмила решила вызвать мастера на дом - благо, в интернете полно объявлений.

Мастер пообещал подъехать часа через два. А пока он пробирался через московские пробки, Светлова села читать отзывы о ремонтниках бытовой техники из мелких компаний. Каждый второй оставивший отзыв писал почему-то одно и то же. Приезжает мастер, говорит, что нужна более детальная диагностика, которую дома провести невозможно. Технику нужно забрать в салон. Перед тем, как уехать, мастер дает клиенту на подпись договор, а через пару часов перезванивает: в вашем, уважаемая Марьиванна, телевизоре сломался дорогостоящий болтик. Ремонт будет стоить 30 тысяч. Марьиванна, разумеется идет в отказ - за 30 тысяч она купит себе новый телевизор. "Хорошо, - соглашается мастер. - Тогда мы ваш сломанный назад привезем. И с вас 5 тысяч за диагностику". Но диагностика же бесплатная? А ремонтник парирует: "Бесплатная - это если дома. А если в салоне, то 5 тысяч, читайте внимательно договор". В договоре, и правда, это есть - микроскопическими буковками в самом конце.

С Людмилой Светловой ровно так все и случилось. "Случай трудный, нужно в салон, - заявил мастер. - Вот договор". Людмила достала лупу и начала читать сразу с мелкого шрифта. "Ну да, диагностика в салоне стоит 5 тысяч рублей, - ничуть не смутился ремонтник, когда она зачитала ему этот пункт договора. - А вы хотите, чтобы мы бензин жгли и искали вашу сложную причину поломки бесплатно?" - "Но откуда я знаю, ищут они или стоят два часа в соседнем дворе, а потом с потолка озвучивают цену, на которую ни один клиент не согласится, - возмущается Людмила. - Вот так, ничего не делая, и зарабатывают по пять тысяч с клиента".

Наверное, у каждого найдется своя история о бытовом вымогательстве

На рынке мелких бытовых услуг давно уже происходит что-то непонятное. Помощники по дому, ремонтники, проверяльщики всяких счетчиков - все норовят обмануть. Александры с Андреями пишут свои объявления в расчете на одиноких стариков, которым можно набросать на участок дешевой плитки вкривь и вкось и запросить за это 300 тысяч рублей. Телевизионные мастера стригут пятитысячные купюры, потому что мало кто внимательно читает договоры. "И этому есть объяснение, - считает психолог Татьяна Хромова. - Человеку, живущему в нервном ритме большого города, не хочется делать лишних движений, искать свободное время для поездки в сервис, ехать туда по пробкам, ждать диагностики... Проще ведь вызвать мастера на дом, правда?" Но у компаний с хорошей репутацией обычно свой график и запись, их мастера прямо сейчас не приедут. А Александры с Андреями готовы сорваться в любую секунду, но что из этого получается - читайте выше.

А совет один: пользуйтесь услугами только тех мастеров, которых вам рекомендовали. И не стесняйтесь спрашивать рекомендации у друзей, знакомых, соседей. Ведь если бы соседка Юрия Сергиенкова рассказала ему, что хочет нанять помощников по объявлению на заборе, неужели он не поделился бы с ней своим печальным опытом?

Кстати

Сейчас как обману

Роспотребнадзор составил собирательный образ человека, который чаще всего становится жертвами бытовых мошенников. Это пенсионеры старше 70 лет. Следом идут неработающие женщины среднего возраста и не имеющая жизненного опыта молодежь 20-23 лет. А труднее всего обмануть мужчин 30-45 лет.