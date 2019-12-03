Как вы кстати
Юрий Михайлович зимой живет в городе, а на лето перебирается в загородный дачный домик. Обычно перед началом дачного сезона на участке забот невпроворот. Что-то за зиму обветшало, где-то нужно подправить, подкрасить, прибить, починить, покосить траву. И с каждым годом это дается все тяжелее - и мы не молодеем, и дача ветшает. А потому, увидев в первый дачный день на заборе объявление "помогу с работами по дому и на участке", Сергиенков подумал: как кстати! И набрал указанный в объявлении номер.
Трубка откликнулась жизнерадостным голосом, назвавшимся Александром. "Мне нужно было окосить участок и завершить кое-какие ремонтные работы - спрятать в короба электропроводку, достроить беседку и доложить тротуарную плитку, - рассказывает Юрий Михайлович. - Александр заверил меня, что со всем справится, более того, деньги с меня возьмет только за беседку и плитку, а трава и проводка - это вроде подарка". Примерно через час щедрый помощник вместе с приятелем Андреем уже сидели на даче у Сергиенкова. Попросили в задаток 50 тысяч. У пенсионера с собой было 40 - их он и отдал. Однако ни расписки в получении денег, ни договора с перечнем оказываемых работ взамен не получил. Гости объяснили, что не захватили с собой паспортов, но вот в следующий раз - обязательно.
"На следующий день мне нужно было уехать в город. Я еще раз предупредил: рассчитываться буду по чекам на материалы и смете проведенных работ", - продолжает Юрий Сергиенков. Через три дня работник перезвонил: все готово, дед. Приезжай, привози оплату - 300 тысяч рублей. Смета, чеки, договор и расписка за аванс? Все есть, ты, главное, деньги вези...
Как вы некстати
Здесь нужно сказать, что Юрий Михайлович Сергиенков - бывший военный. Он, конечно, как все пожилые люди, доверчив, но былой военной хватки до конца не растерял. Поэтому назначил Александру встречу в городе, рядом со зданием полиции, а сам рванул на дачу, посмотреть, что там наработано на 300 требуемых тысяч. "Все было сделано, но из самых дешевых материалов, а качество работ такое, что плакать хочется", - возмущается пенсионер. Плитка уложена не по уровню и без снятия грунта - ее вспучит и разворотит после первой же зимы. Беседка построена чуть ли не из фанеры и покрашена с проплешинами. А на участке такой беспорядок, будто там не беседку строили, а всю деревню осадой брали.
А что же Александр с Андреем? Они из всех требуемых документов принесли на встречу расписку на 40 тысяч рублей с паспортными данными совершенно незнакомого Сергиенкову человека. Тут уже пенсионер пошел прямиком в полицию, благо она была рядом, и написал заявление о вымогательстве и мошенничестве. Думаете, на этом история закончилась? Как бы не так! Нет, Юрия Михайловича назойливые визитеры больше не беспокоили. Но как-то пришла поплакаться 80-летняя соседка. Ее обманули дачные "помощники", найденные по объявлению на заборе. Пенсионерка наняла их вывезти мусор с участка и выложить плиткой дорожку от дома до калитки, чтобы в любую погоду можно было ходить посуху. Плитку положили так, что даже сама подслеповатая бабушка поняла, что это откровенная халтура, мусора половина осталась, а запросили за такую работу, вы не поверите, - те же 300 тысяч рублей. А когда она, заикаясь, сказала, что такой суммы у нее нет даже дома, ее почти силой посадили в машину и повезли домой - забирать то, что есть. "Как они выглядели?" - спросил Сергиенков. И когда соседка начала описывать внешность, понял - это же Александр с Андреем! Но ведь пенсионеры соседи в городе. А дачи у них в разных местах - Юрий Николаевич выращивает огурцы с картошкой в Егорьевском округе, а его соседка - в Воскресенском. Выходит, предприимчивые помощники гастролируют как минимум по двум муниципалитетам Подмосковья.
Как вы достали!
Еще одной историей о бытовом вымогательстве с нами поделилась москвичка Людмила Светлова. У нее сломался плазменный телевизор. Гарантия на него давно закончилась, в сервис-центре сказали: привозите на ремонт сами. Людмила решила вызвать мастера на дом - благо, в интернете полно объявлений.
Мастер пообещал подъехать часа через два. А пока он пробирался через московские пробки, Светлова села читать отзывы о ремонтниках бытовой техники из мелких компаний. Каждый второй оставивший отзыв писал почему-то одно и то же. Приезжает мастер, говорит, что нужна более детальная диагностика, которую дома провести невозможно. Технику нужно забрать в салон. Перед тем, как уехать, мастер дает клиенту на подпись договор, а через пару часов перезванивает: в вашем, уважаемая Марьиванна, телевизоре сломался дорогостоящий болтик. Ремонт будет стоить 30 тысяч. Марьиванна, разумеется идет в отказ - за 30 тысяч она купит себе новый телевизор. "Хорошо, - соглашается мастер. - Тогда мы ваш сломанный назад привезем. И с вас 5 тысяч за диагностику". Но диагностика же бесплатная? А ремонтник парирует: "Бесплатная - это если дома. А если в салоне, то 5 тысяч, читайте внимательно договор". В договоре, и правда, это есть - микроскопическими буковками в самом конце.
С Людмилой Светловой ровно так все и случилось. "Случай трудный, нужно в салон, - заявил мастер. - Вот договор". Людмила достала лупу и начала читать сразу с мелкого шрифта. "Ну да, диагностика в салоне стоит 5 тысяч рублей, - ничуть не смутился ремонтник, когда она зачитала ему этот пункт договора. - А вы хотите, чтобы мы бензин жгли и искали вашу сложную причину поломки бесплатно?" - "Но откуда я знаю, ищут они или стоят два часа в соседнем дворе, а потом с потолка озвучивают цену, на которую ни один клиент не согласится, - возмущается Людмила. - Вот так, ничего не делая, и зарабатывают по пять тысяч с клиента".
На рынке мелких бытовых услуг давно уже происходит что-то непонятное. Помощники по дому, ремонтники, проверяльщики всяких счетчиков - все норовят обмануть. Александры с Андреями пишут свои объявления в расчете на одиноких стариков, которым можно набросать на участок дешевой плитки вкривь и вкось и запросить за это 300 тысяч рублей. Телевизионные мастера стригут пятитысячные купюры, потому что мало кто внимательно читает договоры. "И этому есть объяснение, - считает психолог Татьяна Хромова. - Человеку, живущему в нервном ритме большого города, не хочется делать лишних движений, искать свободное время для поездки в сервис, ехать туда по пробкам, ждать диагностики... Проще ведь вызвать мастера на дом, правда?" Но у компаний с хорошей репутацией обычно свой график и запись, их мастера прямо сейчас не приедут. А Александры с Андреями готовы сорваться в любую секунду, но что из этого получается - читайте выше.
А совет один: пользуйтесь услугами только тех мастеров, которых вам рекомендовали. И не стесняйтесь спрашивать рекомендации у друзей, знакомых, соседей. Ведь если бы соседка Юрия Сергиенкова рассказала ему, что хочет нанять помощников по объявлению на заборе, неужели он не поделился бы с ней своим печальным опытом?
Сейчас как обману
Роспотребнадзор составил собирательный образ человека, который чаще всего становится жертвами бытовых мошенников. Это пенсионеры старше 70 лет. Следом идут неработающие женщины среднего возраста и не имеющая жизненного опыта молодежь 20-23 лет. А труднее всего обмануть мужчин 30-45 лет.