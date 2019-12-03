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03.12.2019 04:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как снизить плату за услуги ЖКХ и проверить платежку

Текст: Ольга Бухарова, Татьяна Панина
Управляющая компания с октября этого года подняла тариф за содержание жилого помещения почти на 37 процентов. Это правомерно или нет? С таким вопросом на "горячую линию" в "Российской газете" обратились Валентина Михайловна из г. Владимира. Аналогичные вопросы были и из других регионов.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева напомнила, что тарифы на жилищные услуги утверждают сами собственники, а если они этого не сделали, то орган местного самоуправления.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"А с вашей компанией нужно разобраться, - посоветовала Разворотнева Валентине Михайловне и ее соседям, - чтобы понять, кем было принято это решение. Если оно принималось в обход решения собственников, то это явное нарушение закона. Тогда порекомендую с письменным запросом обратиться в администрацию - поинтересоваться, на основании какого решения изменен тариф".

Заявление должно быть в двух экземплярах, чтобы вам отметку поставили, - кто и когда принял. В случае, если решение приняла администрация, то можно провести общее собрание собственников и принять иное решение. "Если же это единолично сделала управляющая компания, без утверждения собственников, тогда обращайтесь в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) своего региона", - пояснила Разворотнева.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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При этом она не исключила, что могли подделать протокола общего собрания. И объяснила, как это проверить и куда обращаться. А потом можно провести собрание и устанавливать свой тариф.

А как проверить, правильные ли суммы в платежке, посоветовал начальник управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин.

На сайте ФАС для удобства граждан существует калькулятор коммунальных платежей. "Мы создали интерфейс специально для потребителей, - сообщил он, - чтобы примерно понять, правильно ли выставляет управляющая компания тариф или норматив. Но это касается только коммунальных услуг - тепла, воды, электричества, газа".

Фото: Photoxpress
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Далее, на сайте ФАС нужно найти раздел "калькулятор коммунальных платежей" и затем выбрать субъект, город, дом... И если у вас прибор учета, например, на воду, то можно вбить данные прибора учета, нажать на кнопку "рассчитать" и он автоматически выдаст ваш платежный документ, который должен к вам прийти. Его можно сверить с тем, что у вас на руках. "Если там есть разница в размере тарифа, например, вместо 30 рублей за воду стоит 35 рублей, - уточнил Алексей Матюхин, - то надо обращаться в органы, где устанавливают тариф. Или в жилищную инспекцию".

Подробнее читайте в завтрашнем номере "РГ-Неделя".

Экономика ЖКХ Правительство ФАС Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир Регулирование тарифов в ЖКХ
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