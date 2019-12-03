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03.12.2019 / 14:02
Текст: Сергей Бабкин

Москвичка заплатила мошеннику 15 миллионов, чтобы выйти замуж

Фото: iStock
Фото: iStock
В Москве женщина заплатила 15 миллионов рублей жениху-мошеннику.
Фото: iStock
Пермские приставы нашли должницу по свадебным фото

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, жених и невеста познакомились в соцсетях. Мужчина заявил, что готов к серьезным отношениям и браку. Только он, мол, парень при должности и при связях. Родители запрещают ему жениться на бедных девушках. Поэтому он попросил избранницу перевести ему 15 миллионов рублей. Это доказало бы, что невеста - тоже состоятельная. А потом, продолжал жених, деньги обязательно вернет.

Москвичка так и сделала, после чего стала ждать свадьбы. Но злоумышленник предложения не сделал и денег не вернул. Обманутая девушка обратилась в полицию. Управление МВД по СВАО возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемого задержали в Подмосковье. Выяснилось, что он уже неоднократно сидел за такие преступления, и совсем недавно вышел из тюрьмы.

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