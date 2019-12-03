Самая большая новогодняя елка в Москве появится на Лубянской площади, а на Поклонной горе засияет тысячами огней самый большой в мире музыкальный елочный шар - высотой 20 метров! Корреспондент "РГ" понаблюдал за монтажом этих и других украшений, а также узнал, как скоро преобразится вся столица - не только в центре, но и на окраинах.

Почувствовать новогоднее настроение уже можно на ВДНХ - там нарядили ели, а по вечерам зажигают праздничную иллюминацию. Фото: Сергей Куксин.

Сияющий мост

Установка новогодних елок и монтаж праздничной иллюминации полностью завершатся к 16 декабря, а сейчас можно увидеть, как происходит это. Например, на Поклонной горе заканчивается сборка мультимедийного елочного шара. На этом месте его ставят уже по традиции. В этом же году и без того большую "игрушку" сделали еще на три метра выше, чем было в прошлом декабре. 20-метровая высота - символ наступающего 2020 года. Удивит в этом шаре и многое другое. Яркий свет и цвет ему, в частности, обеспечат 390 тысяч светодиодных пикселей и 16 км гирлянд. Весит же эта конструкция 35 тонн. В нее даже зайти можно - послушать музыку, сфотографироваться.

Работать над обликом новогодней Манежной площади начали еще летом - придумывали идею, дизайн, расположение украшений

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, еще один елочный шар, 11-метровый, украсит площадь перед Большим театром. Его окружат световые арки, оформленные в узорном стиле скань - его обычно используют ювелиры в кружевных украшениях из драгоценных металлов. Узоры похожи на снежинки, сразу возникает ассоциация с Новым годом.

А парк "Зарядье" обещают превратить в сказочный лес с сияющими деревьями и переливающимся гирляндами Парящим мостом. "По-новому парку поможет выглядеть "Поле света" из множества световых шаров на ножках, которые создают впечатление живого светового ковра цветов", - рассказал Петр Бирюков.

Площадь чудес

Ну а на Манежной площади настоящий таежный лес уже почти вырос. "Около 450 искусственных деревьев превращают это место в сказочный лабиринт, - рассказала "РГ" советник департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Виктория Боткова. - В импровизированном лесу здесь светятся около 70 животных: волки, зайцы, олени и другие обитатели". По словам Ботковой, на Манежке использовано 100 тысяч новогодних игрушек и порядка 100 км светодиодных гирлянд. Декоратор Юлия Андрейченко рассказала, что работать над всей этой красотой на площади они начали еще летом - придумывали идею, дизайн, расположение украшений. "С начала июля в мастерских собирали домики, раскрашивали фигуры животных, шили для них одежду, очень многое сделано вручную", - делится она с "РГ".

На одной только Манежной площади поставили порядка 450 елок, украшенных 100 тысячами игрушек. Фото: Александр Корольков.

Главное же украшение площади все-таки тоже елка, от макушки которой расходятся гирлянды, образующие светящийся шатер. Смотрится это очень эффектно. Такой же прием использован и на Лубянке - там крупнейшая в городе 30-метровая ель тоже сформирует огромный светящийся шар.

Тепло как дома

Основная идея новогоднего украшения Москвы на этот раз состоит в том, чтобы сделать улицы и площади по-домашнему уютными. Поэтому все гирлянды в городе будут светиться теплым, желто-золотым, а не белым холодным светом. Многие ели на улицах и площадях Москвы будут именными, впервые их ставят не только банки и крупные коммерческие компании, но и предприятия комплекса городского хозяйства.

Украшены будут и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", который стартует уже 13 декабря и продлится целый месяц. Например, на улице Перерва вырастет 8-метровая "готическая" елка, оформленная в фиолетовых тонах. На ее пышных ветвях повесят фигурки сказочных существ, затейливые цветы и звезды. А в 16-м микрорайоне Зеленограда поставят "крымскую" елку, которая удивит игрушками в форме замка Ласточкино гнездо, нежных южных цветов и морских звезд.

Оригинальную ель получится найти практически на любой фестивальной площадке. В Камергерском переулке, на Тверском и Ореховом бульварах, а также на Матвеевской улице, к примеру, елки посвятят традициям Рождества в Центральной и Южной Европе.

Кстати

Все в парк!

Готовятся к празднику и городские парки. На ВДНХ, например, возле главного павильона установят огромные часы "Время Рождества". Под ними в новогоднюю ночь можно будет загадать желание. Десятки елей, тысячи игрушек и километры гирлянд окутают парк Южное Бутово, Братеевский каскадный парк, "Сокольники" и другие зеленые островки в спальных районах города.