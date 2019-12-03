Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Причиной взрыва многоэтажного лома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Взрыв произошел в 20.05 и стал причиной обрушения стены многоквартирного дома с первого по четвертый этаж. На текущий момент известно о пяти пострадавших: двое жителей дома госпитализированы с переломами, еще двое - с ожогами, один из них находится в реанимации. Из-под завалов извлечена живой женщина, под обломками рухнувшей стены может находиться еще один человек.

Всего в доме зарегистрировано 24 жильца, спасатели эвакурировали 18 человек. Для них развернут пункт временного размещения.