Объявлен состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России по хоккею огласил состав на домашний этап Евротура - Кубок Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Согласно расписанию турнира, россияне 12 декабря на арене "Парка легенд" в Москве сыграют со сборной Швеции, а через два дня там же встретятся с командой Чехии. После этого команда Алексея Кудашова переедет в Санкт-Петербург, где 15 декабря на футбольном стадионе местного "Зенита" примет сборную Финляндии.

Полностью состав сборной страны на домашний этап Евротура выглядит следующим образом:

вратари - Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс");

защитники - Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов ("Авангард"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба - СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все - "Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" Москва);

нападающие - Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо" Москва), Владимир Ткачёв ("Ак Барс"), Кирилл Семенов ("Авангард"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Никита Сошников ("Салават Юлаев").