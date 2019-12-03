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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Беду принес котел

От взрыва газа в Белгородской области рухнула стена жилого дома
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Белгород)
Российская газета - Столичный выпуск № 273(8031)
Во вторник вечером в белгородском поселке Яковлево произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Хлопок был такой силы, что одна из стен многоэтажки рухнула с первого по четвертый этаж. Есть пострадавшие.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 20.05. На место взрыва были направлены расчеты из шести пожарных частей, в Яковлево прибыли и все прочие оперативные службы. Место происшествия оцепила полиция, медики приготовились к оказанию первой помощи, спасатели эвакуируют жителей разрушенного дома. Для них был развернут пункт временного размещения.

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Данные о пострадавших разнятся: источники в силовых структурах региона сообщали кто об одном травмированном, а кто сразу о четырех. Официальной информации на момент подписания номера "РГ" в печать не поступало. Но очевидцы предполагали, что под обломками рухнувшей стены могли находиться люди.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа из газового котла, который был установлен на кухне в одной из квартир, - якобы аппарат был неисправен. На месте происшествия работают оперативная группа МВД и сотрудники СКР, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Полиция готова помочь тем гражданам, кто из-за взрыва потерял свои документы, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Взрывы газа в домах
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