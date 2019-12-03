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03.12.2019 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

Текст: Анна Скудаева (Белгород)
Фото: МВД России Фото: МВД России
Фото: МВД России

Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, в результате ДТП пострадали люди.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе села Архангельское Старооскольского городского округа поступило на телефон единой дежурно-диспетчерской службы в 08:35 3 декабря.

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На место происшествия были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6, № 60, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Как уточняет "Интерфакс", авария произошла на трассе у села Преображенка.

Автобус следовал из села в Старый Оскол. В транспорте было 30 человек.

- Автобус выполнял регулярный рейс. По предварительным данным есть пострадавшие, - говорится в сообщении.

Причины ДТП выясняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
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