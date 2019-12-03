Под Смоленском нашли тело 6-летнего мальчика, пропавшего накануне

В городе Вязьма Смоленской области нашли тело пропавшего 6-летнего мальчика. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя СУ СКР по региону, сообщили в ведомстве.

Накануне мальчик ушел из дома гулять около 17 часов. Когда он не вернулся домой, были организованы масштабные поиски ребенка. В них участвовали сотрудники МВД, МЧС, добровольцы поискового отряда "Сальвар", местные жители. Криминалистами СУ СК применялась различная специализированная техника, оборудование для фото- и видеофиксации.

Следователи допрашивали родственников, искали очевидцев и свидетелей случившегося. По факту исчезновения ребенка СУ СК было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сегодня в ходе поисковой операции в пруду недалеко от дома подо льдом было обнаружено его тело. По информации СУ СК, на теле ребенка видимых телесных повреждений нет.

В настоящее время на месте обнаружения погибшего работают следователи и криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося, выясняются что могло стать причиной трагедии. Помимо прочего следователями будет дана оценка действиям должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.